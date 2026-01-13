«Εμπαιγμός» για τους αγρότες οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη, τονίζει ο Χαρίτσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιβεβαίωσε το θράσος του», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μίλησε «προκλητικά για “μειοψηφίες” και “απόντες” που δεν θέλουν τον διάλογο», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μπορεί να έταξε ψίχουλα ο πρωθυπουργός, δεν έκανε όμως εκπτώσεις στη δαιμονοποίηση των αγωνιζόμενων αγροτών και στα τελεσίγραφα», συμπληρώνει.

«Εν ολίγοις, οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη συνιστούν εμπαιγμό για τους χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα που εδώ και 45 μέρες δίνουν στα μπλόκα τη μάχη της επιβίωσης. Των ίδιων και των οικογενειών τους, της ελληνικής υπαίθρου αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της κοινωνίας», καταλήγει.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα «θα», μπόλικες απειλές και εντέλει ελάχιστη ουσία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι απολύτως ανεπαρκή. Δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών: την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος, τον ξεκληρισμό των κτηνοτρόφων από την ευλογιά, την ερήμωση της υπαίθρου.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν αλλάζουν τον πυρήνα της πολιτικής του: την στρατηγική υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής προς όφελος των εισαγωγών και των πολυεθνικών και τη συσσώρευση γης στα χέρια λίγων «νεοτσιφλικάδων».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν προήλθαν από συζήτηση με τον αγωνιζόμενο αγροτικό κόσμο. Ήρθαν μετά από μια επιλεκτική συνάντηση με μια μειοψηφική «συμμαχία προθύμων».

Το θράσος του κ. Μητσοτάκη είναι όμως γνωστό και έσπευσε να το επιβεβαιώσει και σήμερα, μιλώντας προκλητικά για «μειοψηφίες» και «απόντες» που δεν θέλουν τον διάλογο.

Μπορεί να έταξε ψίχουλα ο Πρωθυπουργός, δεν έκανε όμως εκπτώσεις στη δαιμονοποίηση των αγωνιζόμενων αγροτών και στα τελεσίγραφα.

Εν ολίγοις, οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη συνιστούν εμπαιγμό για τους χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα που εδώ και 45 μέρες δίνουν στα μπλόκα τη μάχη της επιβίωσης. Των ίδιων και των οικογενειών τους, της ελληνικής υπαίθρου αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της κοινωνίας.

