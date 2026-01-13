Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει με τα περισσότερα μπλόκα των αγροτών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός και Κόμβος Κιάτου και Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόσωπος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είναι δηλαδή από αρκετές περιοχές και ενδεχομένως να προστεθούν εκείνη την ώρα κι άλλοι εκπρόσωποι», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι στο ραντεβού που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00, «στην πραγματικότητα θα εξειδικευτούν τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη προαναγγελθεί».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά, γιατί στα μπλόκα είναι μια μειοψηφία των αγροτών. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οι οποίοι δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται ότι δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

Για το ενδεχόμενο συνέχισης των κινητοποιήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων. «Αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

«Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει 5.000 τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο - δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω - τα αιτήματά τους. Διότι και ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. (...) Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Ερωτηθείς αν τώρα θα παρέμβει η Αστυνομία, είπε: «Βεβαίως, είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, που είναι ανεξάρτητη, με τον τρόπο που κρίνουν... Εγώ επιχειρησιακές υποδείξεις στην Αστυνομία, δεν είμαι αρμόδιος να κάνω».

