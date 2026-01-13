«Σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές» ανέφεραν πηγές της κυβέρνησης επαναφέροντας την απειλή της καταστολής των κινητοποιήσεων.

Μπροστά σε ένα νέο σκληρό αντιπολιτευτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στο πεδίο διαπιστώνει ότι βρίσκεται η κυβέρνηση με αφορμή την ολοκληρωτική ρήξη με το Αγροτικό Κίνημα.

Και όλα δείχνουν ότι μέσα σε αυτό το κλίμα επαναστατικής αντιπολίτευσης θα κληθεί να πάει σε εκλογές η κυβέρνηση. Απειλούμενη αυτή τη φορά όχι από τα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά από ένα εκλογικό κοινό που βράζει και θέλει ριζική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Κοινό που έχουν αγκαλιάσει τα αντισυστημικά κόμματα είτε της Αριστεράς είτε της δεξιάς.

Σκληραίνει την στάση της η κυβέρνηση μετά το ναυάγιο του διαλόγου

Γι αυτό και η αμηχανία στο Μαξίμου είναι έκδηλη από την κακή τροπή που έχει πάρει το μέτωπο με τους αγρότες. Με τον πρωθυπουργό να ζυγίζει καλά τις εισηγήσεις που δέχεται να προχωρήσει σε δήλωση καταγγέλλοντας συγκεκριμένο κόμμα. Κατά πληροφορίες το ΚΚΕ.

Σε μία προσπάθεια να ταυτίσει τους σκληρούς του Αγροτικού Κινήματος με τους αντιευρωπαιστές και να οριοθετήσει τον «εχθρό». Στη λογική ότι δεν είναι όλοι οι αγρότες σε απόγνωση αλλά μία μικρή μειοψηφία που θέλει να κάνει επαναστατική γυμναστική στις πλάτες της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Και με αυτόν τον τρόπο να τους απομονώσει.

Στόχος να πάρουν τον «μουτζούρη» οι σκληροπυρηνικοί αγρότες

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι με την ανεκτικότητα που έχει δείξει προς το αγροτικό μέτωπο και τις συνεχείς εκκλήσεις σε διάλογο έχει δημιουργήσει μία καλή βάση για να δώσει τον «μουτζούρη» σε όσους αρνούνται τον διάλογο σε μία προσπάθεια να πάρει την κοινωνία με το μέρος της. Γι αυτό και στις τελευταίες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με το σκληροπυρηνικό μπλόκο της Νίκαιας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δέχθηκε η αντιπροσωπεία να αποτελείται από 25 αντί από 20 άτομα , όπως αρχικά είχε ζητήσει η κυβέρνηση. Όταν , όμως, και πάλι υπήρξε άρνηση αποφασίστηκε ο πρωθυπουργός να δεχθεί μόνον τα 18 μπλόκα που είχαν ζητήσει, ήδη, ραντεβού από τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια , τους Κρητικούς και τους θεσμικούς παράγοντες που ωστόσο δεν βρίσκονται στον δρόμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προσπάθεια διάσπασης του Αγροτικού Μετώπου

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καλοδεχθεί τους μετριοπαθείς αγρότες και να καταγγείλει τους σκληροπυρηνικούς που απαιτούσαν δύο συναντήσεις των 25 και 10 εκπροσώπων χωρίς την συμμετοχή των μετριοπαθών.

Η χθεσινοβραδυνή διαρροή από το Μαξίμου είναι ενδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης:

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Το Μαξίμου μέσω των διαρροών έδειξε και την πρόθεση του να κλιμακώσει με την σειρά του την σύγκρουση.

«Σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές» ανέφεραν πηγές της κυβέρνησης επαναφέροντας την απειλή της καταστολής των κινητοποιήσεων.

Απειλές για καταστολή των μπλόκων

Και από χθες το βράδυ όλοι αναρωτιούνται τι εννοεί αυτή την φορά η κυβέρνηση.

Διότι τουλάχιστον τέσσερις φορές σε διάστημα 50 ημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προειδοποιήσει τα μπλόκα ότι θα σκληρύνει την στάση της προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι. Και τις τέσσερις οι απειλές έμειναν στα λόγια.

Τώρα, όμως, που η ρήξη με τους αγρότες είναι ολοκληρωτική η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει την απειλή της όσο και αν αποφεύγει την μετωπική σύγκρουση στους δρόμους όλο το τελευταίο διάστημα.

Δεν αποσαφηνίζουν το plan b

Θα κατεβάσει τα ΜΑΤ στους δρόμους; Θα επέμβει αν επιχειρήσουν οι αγρότες να επαναλάβουν ένα πανελλαδικό black out ; Ή απλά θα ενεργοποιήσει την απειλή των προστίμων για κάθε τρακτέρ που παραμένει στα μπλόκα και θα ενεργοποιήσει και τις δικαστικές διώξεις για το αδίκημα της παρακώλυσης των συγκοινωνιών;

Κανείς από την κυβέρνηση δεν αποσαφηνίζει αυτή τη στιγμή πως σκοπεύει να υλοποιήσει την απειλή της μετά το οριστικό ναυάγιο μίας πιθανής συνάντησης των σκληροπυρηνικών μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

«Ακόμη δεν είναι η ώρα γι αυτή τη συζήτηση. Σήμερα θα δει ο πρωθυπουργός τους αγρότες που θέλουν να προσέλθουν στον διάλογο και από αύριο βλέπουμε» λένε και κλωτσούν το τενεκεδάκι της σύγκρουσης παρακάτω.

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση- και πολύ περισσότερο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη- δεν θέλει να πάει σε μία μετωπική σύγκρουση με τους αγρότες στον δρόμο φοβούμενοι αιματηρά επεισόδια που μπορεί να αποβούν μοιραία για την κυβέρνηση. Εξ ου και ο Παύλος Μαρινάκης κάνει διαρκώς λόγο για πιθανή «προβοκάτσια». Εξ ου και διαρκώς επαναλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να μετακινήσεις τόνους τρακτέρ από την άσφαλτο.

Η σκληρή στάση των αγροτών , όμως, δεν αφήνει πολλά ακόμη περιθώρια στην κυβέρνηση που στο τέλος θα αναγκαστεί κάτι να πράξει στο πεδίο.

Η πιθανή κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα και η προοπτική να ξανακλείσουν τους παράδρομους ή κρίσιμες υποδομές ξαναφέρνει την κυβέρνηση στην δύσκολη θέση να αποδείξει στους δικούς της ψηφοφόρους ότι μπορεί να επιβάλλει τον νόμο.