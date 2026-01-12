Σοβαρός κίνδυνος ακόμη και για ναυάγιο της αυριανής συνάντησης αγροτών- κυβέρνησης ανέκυψε σχετικά με τον αριθμό και την προέλευση των εκπροσώπων της αντιπροσωπείας.

Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να μην προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες αύριο στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα «βαριά σύννεφα» εμφανίσθηκαν όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες όμως θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και τους Κρητικούς οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πληροφορίες του thesspost.gr αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν ότι, με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών. Έτσι δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος πριν καλά- καλά ξεκινήσει.

Τζέλλας: Η κυβέρνηση προσπαθεί να τινάξει την συζήτηση στον αέρα

Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κ. Τζέλλας τόνισε «Εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βρήκαμε ποιοι θα πάμε, τώρα η κυβέρνηση θέλει να κάνει και μια δική της επιτροπή. Όταν λέει εικοσαμελής επιτροπή και πρέπει να είναι από την Κρήτη και απ’ αλλού αυτούς τους κανονίζει η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βγάλαμε 25 οι οποίοι θα είναι για την φυτική παραγωγή και 10 κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τα μπλόκα στην Κρήτη αλλά οι υπόλοιποι που θέλει να βάλει η κυβέρνηση δεν ξέρω πως τους βρήκ».

Και συνέχισε «Το να προσπαθεί να διαχωρίσει το αγροτικό κίνημα που είναι συγκεκριμένο και είναι ένα κι εκφράζεται μέσα από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων νομίζω ότι είναι προσπάθεια της κυβέρνησης να τινάξει τη συζήτηση στον αέρα και να αναλωθούμε σε άλλα πράγματα πέρα από τα προβλήματα που μας απασχολούν. Αν είναι να καθορίσει η κυβέρνηση την σύνθεση της αντιπροσωπίας δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα νόημα να πάμε. Εμείς είμαστε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, εμείς θα κανονίσουμε ποια άτομα θα πάνε».

Καταλήγοντας είπε «Η κυβέρνηση πρέπει να μας δείξει ακριβώς ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει, αν είναι να ακολουθήσει την πολιτική ότι θα δημιουργηθούν τσιφλίκια πολύ γρήγορα- γιατί εκεί βλέπουμε ότι πηγαίνει-, αν είναι να γίνουν μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις με 15 και 30 χιλιάδες στρέμματα νομίζω ότι εκεί δεν χωράμε εμείς».

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο οι συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η πρώτη είναι με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα είναι είναι δύο συναντήσεις και η επιθυμία είναι να γίνουν αύριο. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Ακόμη, έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους ασφαλείας επίσης και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο, πιθανότατα γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη» πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο το κόστος ενέργειας και καυσίμων

Βασικό αίτημα των αγροτών παραμένει η μείωση του κόστους παραγωγής, με έμφαση στο ρεύμα και το πετρέλαιο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου (εφόσον γίνει η συνάντηση) αναμένεται να ζητήσουν από την κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικές ελαφρύνσεις.

Ωστόσο, οι προσδοκίες παραμένουν περιορισμένες. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι δυνατότητες για νέες παρεμβάσεις – ειδικά στο ενεργειακό κόστος – είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δύσκολα θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Στο τραπέζι και η συμφωνία Mercosur

Ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση (εφόσον γίνει) αναμένεται να έχει και η συμφωνία Mercosur, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής ρυζιού στη χώρα, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι οι αυξημένες εισαγωγές ρυζιού και σιτηρών θα συμπιέσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Παρότι η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αγρότες ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις και μέτρα προστασίας της εγχώριας παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος.

Διαρθρωτικά προβλήματα και επιδοτήσεις

Στη συνάντηση (εφόσον γίνει) θα τεθούν και διαρθρωτικά ζητήματα, με κυριότερο τη μη διασύνδεση του Ε9 με το Κτηματολόγιο. Το πρόβλημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί - κυρίως όσοι καλλιεργούν μισθωμένες εκτάσεις με εκκρεμότητες ιδιοκτησίας- να αποκλείονται από επιδοτήσεις, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Μετά το πέρας των συνομιλιών στο Μαξίμου, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Προς το παρόν, οι εθνικές οδοί παραμένουν ανοιχτές, με τα τρακτέρ να βρίσκονται στα σημεία κινητοποίησης χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ κανονικά λειτουργούν και τα τελωνεία σε Εύζωνες, Προμαχώνα και Νίκη.