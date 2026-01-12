To KKE ζητά σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια του περιστατικού, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποτραπούν ανάλογα επικίνδυνα συμβάντα στο μέλλον.

Με αφορμή το σοβαρό μπλακάουτ που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2026 στο FIR Αθηνών, το οποίο οδήγησε σε διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αεροσκαφών, προκαλώντας αναβολές πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες, σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ Δημήτρη Κουτσούμπα, κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό.

Μέσα από την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, το ΚΚΕ αναδεικνύει τις σοβαρές και διαχρονικές ελλείψεις σε υποδομές, συστήματα ασφαλείας και προσωπικό στην Πολιτική Αεροπορία, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

Παράλληλα, ζητά σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια του περιστατικού, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποτραπούν ανάλογα επικίνδυνα συμβάντα στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να υποτάσσεται στη λογική του κόστους και της κερδοφορίας.

Αναλυτικά η ερώτηση του ΚΚΕ:

Το πρόσφατο μπλακάουτ στις 4 του Γενάρη 2026, λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε στις συχνότητες του F.I.R. Αθηνών, διέκοψε την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και αεροπλάνων, προκάλεσε μεγάλα, αναπάντητα από την κυβέρνηση ερωτήματα για τις αιτίες του. Έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακριά λίστα παρόμοιων περιστατικών, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το πολύ σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από το συγκεκριμένο γεγονός προκλήθηκε αναβολή των πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες. Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο ούτε άγνωστο, καθώς τόσο οι εργαζόμενοι όσο και το ΚΚΕ μέσα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τις τεράστιες ελλείψεις σε συστήματα ασφαλείας και προσωπικό σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, με τις καταγγελίες τους ωστόσο να πέφτουν στο κενό.

Απαρχαιωμένες υποδομές, μη λειτουργικά ραντάρ, συστήματα επεξεργασίας δεδομένων ραντάρ και σχεδίων πτήσης, το σύστημα ραδιοτηλεφωνικών εκπομπών, όλα είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, παράγοντες που δημιουργούν συνεχώς κινδύνους ατυχημάτων. Παρόμοια ζητήματα ασφαλείας έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τον περασμένο Αύγουστο, όταν παρουσιάστηκε βλάβη, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το ραντάρ στον λόφο Μερέντα της Αττικής όπως και σε συχνότητες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το ραντάρ της Προσέγγισης Αθηνών στο Ελληνικό είναι μόνιμα εκτός λειτουργίας, ενώ στην Προσέγγιση Αθηνών μόνιμα εκτός λειτουργίας είναι και η ένδειξη Short Term Conflict Alert, η οποία προειδοποιεί για ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος. Επίσης, τον Αύγουστο του 2024 χάθηκε το σήμα για πάνω από μισή ώρα από το ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Ρόδου, με συνέπεια ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας να γίνεται στα τυφλά, με βάση τις αναφορές θέσης των πιλότων.

Ταυτόχρονα, διογκώνεται και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, όπως στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών-Μακεδονίας, που παρέχει έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις περισσότερες πτήσεις εντός του FIR/UIR, στο οποίο, παρά τον διπλασιασμό της κίνησης, το προσωπικό έχει μειωθεί στο μισό, ενώ σε όλη τη χώρα υπάρχουν πάνω από 100 κενές θέσεις προσωπικού.

Η απαξίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τη διασφάλιση των κερδών των αεροπορικών εταιρειών, που μαζί με την κυβέρνηση επιδιώκουν να γίνονται περισσότερες πτήσεις σε λιγότερο χρόνο, είναι αποτέλεσμα και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για τον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό», που οδηγούν σε υποστελέχωση υπηρεσιών, στην εντατικοποίηση της εργασίας και σε εγκληματικές εκπτώσεις σε μέτρα και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την πρόκληση μεγάλων αεροπορικών «ατυχημάτων» - εγκλημάτων.

Η κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει σχετικό νόμο, πιέζει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να διαχειριστούν αυξημένη κυκλοφορία τα έτη 2025, 2026, 2027, σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων, την ίδια ώρα που ακόμα και η Ένωση των σωματείων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ATCEUC, έχει καταγγείλει υπέρβαση των ασφαλών ορίων χωρητικότητας στην εναέρια κυκλοφορία, ως κίνδυνο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Με βάση το επικίνδυνο αυτό γεγονός ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τα εξής κρίσιμα συγκεκριμένα ερωτήματα:

1. Έχετε εντοπίσει την πηγή της «ακούσιας εκπομπής» που αναφέρει η ΥΠΑ;

2. Τί ακριβώς λέει το επίσημο πόρισμα των τεχνικών ελέγχων; Πώς, αλήθεια, αποκαταστάθηκε η λειτουργία χωρίς πλήρη εντοπισμό της αιτίας;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, για να μην έχουμε «Τέμπη» και στον αέρα;