Στη Βουλή κατατέθηκε η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Το θέμα τέθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, με την πρόταση να γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν, πλην του ΚΚΕ που απέρριψε την πρόταση και συνεπώς λόγω της έλλειψης ομοφωνίας η απόφαση για τη συγκρότησή της επιτροπής θα ληφθεί σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια.

Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε το προεδρείο να είναι διακομματικό, με την πλειοψηφία να προτείνει για πρόεδρο τον Γιάννη Οικονόμου και το Προεδρείο της Βουλής να αναμένει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του αντιπροέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του γραμματέα της επιτροπής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε πως η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη, με 14 βουλευτές να προέρχονται από τη ΝΔ, 3 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ και 2 από το ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και οι ανεξάρτητοι θα εκπροσωπούνται από έναν βουλευτή.

Ενημέρωση Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Ο Πρόεδρος της Βουλής, έκανε γνωστό παράλληλα πως μετά από επικοινωνία που είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τα κόμματα για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια και έδκοση ψηφίσματος απορρίφθηκε, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να σημειώνει πως βάσει κανονισμού μόνο τα πρώτα 4 κόμματα έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση.

Αναφορικά με την έκδοση ψηφίσματος ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε πως «η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον Κανονισμό της».

Μέσα στο μήνα οι Ανεξάρτητες Αρχές

Παράλληλα τέθηκε και το θέμα για τις Ανεξάρτητες Αρχές, με τον Πρόεδρο της Βουλής να ενημερώνει πως εντός του μήνα θα συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων με αντικείμενο την πλήρωση των επικεφαλής αυτών που παραμένουν ακέφαλες.