«STOP στην ιμπεριαλιστική επέμβαση! Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει!».

Με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ καλεί τους νέους και τις νέες να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που οργανώνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας.

«Η ΚΝΕ καταγγέλλει τη βάρβαρη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της. Ο Τραμπ πέταξε το ψεύτικο προσωπείο του «ειρηνοποιού» και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο των ΗΠΑ που δε διστάζουν να διαπράξουν νέα εγκλήματα, να αιματοκυλήσουν έναν ακόμα λαό για να βάλουν στο χέρι τα πετρέλαια, τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να αποκαταστήσουν την «αμερικάνικη υπεροχή» στη Λατινική Αμερική έναντι των ανταγωνιστών τους, Κίνας και Ρωσίας.

Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος να αποφασίσει για το μέλλον του χωρίς ξένες επεμβάσεις και απειλές. Οι λαοί όλου του κόσμου, ο λαός και η νεολαία της χώρας μας είναι στο πλευρό του!

Καλούμε τους νέους και τις νέες να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που οργανώνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας.

Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλοι σήμερα Σάββατο στην Αθήνα στις 6.30 μ.μ. στο πάρκο Ελευθερίας και στην πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Στη Θεσσαλονίκη κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο αμερικάνικο προξενείο σήμερα στις 6.00 μ.μ.

Στην Πάτρα στις 7 μ.μ. στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος».