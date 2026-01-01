Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. «Δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης».

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε μιλώντας στο ΕΡΤnews, τα συλληπητήρια εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία,όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Πάντως, εικόνα εμπόλεμης κατάστασης μεταφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, που μίλησε στο ΕΡΤnews για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεν συγκαταλέγονται ξένοι στα θύματα, τόνισε. Ωστόσο, ανέφερε ότι τραυματίες μεταφέρονται «ως και σε νοσοκομεία της Ζυρίχης» και επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για πολύ ισχυρή έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

H γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι η: 004 18 48 11 21 17.