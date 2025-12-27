Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Τα συλληπητήριά του προς την οικογένεια του δημοσιογράφου Αντώνη Κοκορίκου που έφυγε από τη ζωή εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρεται: «Ο Αντώνης Κοκορίκος επι τέσσερις και πλέον δεκαετίες υπηρέτησε την ενημέρωση με γνώμονα την αντικειμενικότητα και την κοινωνική ευθύνη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αντώνης Κοκορίκος επι τέσσερις και πλέον δεκαετίες υπηρέτησε την ενημέρωση με γνώμονα την αντικειμενικότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Ξεχώρισε για την αιχμηρή και εύστοχη πένα του και την παρεμβατικότητα των ραδιοφωνικών εκπομπών του συμβάλλοντας καίρια στον δημόσιο διάλογο.

Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο «Το σχέδιο για τη χώρα» και τρία χρόνια ακολούθησε το βιβλίο «Η Αριστερά στο δρόμο με τις πεπονόφλουδες».

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».