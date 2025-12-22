Οι ενστάσεις Παυλόπουλου για τη στάση της Γκίλφοϊλ στα ελληνοτουρκικά.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος απέρριψε το ενδεχόμενο να προκαλέσει η Τουρκία θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, δήλωσε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να έχει περισσότερο «τσαμπουκά» απέναντι στην Άγκυρα και εξέφρασε ενστάσεις για τη στάση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Τι απέδωσαν μέχρι σήμερα τα “ήρεμα νερά”; Είχε καμία επίπτωση στις βλέψεις της Τουρκίας και στις δηλώσεις του κ. Φιντάν; Πράγματι, αερομαχίες έχουμε πολύ λιγότερες. Οι βλέψεις της Τουρκίας έπαψαν; Εμένα θα με ενδιέφερε να δω ως αποτέλεσμα ότι η Τουρκία κάνει πίσω σε κάτι που είναι αδιανόητο. Η Τουρκία λειτουργεί στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο λες και δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Επειδή το λέει ρητορικά, πρέπει να της απαντήσουμε ότι δεν το ανεχόμαστε ούτε ρητορικά, τα δικαίωματά μας είναι δικαιώματά μας», τόνισε αρχικά πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του Open.

«Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις που έπρεπε να έχουν γίνει», συμπλήρωσε και έφερε ως παράδειγμα το Τουρκολιβυκό μνημόνιο και την επέκταση στα 12 μίλια. Ερωτηθείς εάν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο, το απέκλεισε.

«Αν ρωτήσετε έναν από τις ένοπλες δυνάμεις, για παράδειγμα τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, θα σας πει ότι είναι ένα παραμύθι το περί θερμού επεισοδίου από την Τουρκία. Δεν τολμάει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε εάν η Αθήνα θα έπρεπε να «πάει με περισσότερο τσαμπουκά» απέναντι στην Άγκυρα, απάντησε: «Βεβαίως».

Στις ίδιες δηλώσεις, μιλώντας για τη συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ- Κύπρου, εξέφρασε την ενόχλησή του για τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ, κάνοντας αναφορά στις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ που «είπε περίπου “βρείτε τα”, δεν υπάρχουν κανόνες δικαίου».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κίνδυνος να δεχθεί πιέσεις η Ελλάδα να τα βρει με τους Τούρκους στη λογική 50-50, απάντησε: «Θα περίμενα όταν βγήκε ο Τομ Μπάρακ και είπε αυτά που είπε, επειδή αφορούν και την Ελλάδα, δηλαδή θέματα που χειρίζεται η κ. Γκίλφοϊλ, να μας πει ευθέως, συμφωνεί με αυτή τη λογική “βρείτε τα με την Τουρκία πέρα και έξω από κανόνες διεθνούς δικαίου”; Γιατί ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να αγαπάς την Ελλάδα, να λες καλά λόγια, αλλά εμείς από την πρέσβειρα των ΗΠΑ ζητάμε σεβασμό της Ελλάδας».

Μάλιστα, σχολίασε ότι τη σιωπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «δεν μπορώ παρά να την ερμηνεύσω σαν αποδοχή αυτών που λέει ο κ. Μπάρακ. Σε αυτή τη λογική δεν μπορούμε να κινηθούμε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδεχθεί η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, να καθίσουμε να ασχοληθούμε με ζητήματα συνεργασίας και “μοιρασιάς” με την Τουρκία πέρα και έξω από τους κανόνες διεθνούς δικαίου».

«Μιλάμε για μια συνεργασία με κανόνες δικαίου, πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και δεν είναι εύκολο να αντιδράσουν κάποιοι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι εύθραυστη και ιδίως σε οικονομικό επίπεδο. Σε θέματα άμυνας επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Ποτέ δεν είχαμε αυτό το επίπεδο και σε θέμα φρονήματος και σε θέμα που αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων», επεσήμανε ακόμα.

«Άρα είμαστε σε μια φάση που πρέπει να επιβάλουμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ό,τι συμφωνία κι αν κάνουμε, θα την κάνουμε πάνω σε κανόνες δικαίου. Δεν φαντάζομαι ότι θα βρεθεί κυβέρνηση στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο, που θα δεχθεί να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε όπως το θέλει η Τουρκία, δηλαδή πέρα και έξω από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας», υπογράμμισε.

