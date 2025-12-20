Υπογραμμίζει ότι «τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια γιατί αφορούν την άμεση επιβίωσή τους! Και η κυβέρνηση πρέπει να τα ικανοποιήσει τώρα!».

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στην ιστοσελίδα «Nonpapers» σημειώνει ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά αποκλειστικά κάποιους επιτήδειους, απατεώνες, αλλά στην ίδια τη λειτουργία ενός συστήματος που σαπίζει. Κι επειδή το κέρδος είναι το καύσιμο του, η διαφθορά είναι ένα από τα επακόλουθά του».

Αναφέρει ότι το σκάνδαλο, πέραν της μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ «σε μηχανισμό εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων με την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ, είναι βαθύτερο γιατί τα δήθεν "ευρωπαϊκά κονδύλια" είναι το δόλωμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, σχεδιασμένα να συγκεντρώσουν την παραγωγή στους μεγάλους καπιταλιστές, εξασφαλίζοντας κέρδη για τους ομίλους, σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Το σκάνδαλο έχει και τη σφραγίδα της ΕΕ, ζήτημα για το οποία άχνα δε βγάζουν τα υπόλοιπα κόμματα» προσθέτει.

Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ καταθέτει την πρότασή του προβάλλοντας πως η ουσιαστική λύση απαιτεί ριζική αλλαγή, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά σε όλη την οικονομία με εργατική εξουσία που βρίσκεται στον πυρήνα της πρότασης του ΚΚΕ».

Ερωτηθείς «αν αναδεικνύεται μέσα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτημα κράτους δικαίου, όπως και στην περίπτωση των υποκλοπών και των Τεμπών», ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «αυτό που αναδεικνύεται και από τις τρείς περιπτώσεις είναι ότι απέναντί μας το εχθρικό για τον λαό κράτος του κεφαλαίου και δεν αλλάζει, όποιον προσδιορισμό κι αν του βάλουμε, όποιος κι αν βρίσκεται στις κυβερνητικές καρέκλες. Και σπέρνουν αυταπάτες όσοι λένε ότι αυτό το κράτος μπορεί να γίνει "δημοκρατικό" και πολύ περισσότερο αυτό να γίνει και με την καθοδήγηση της ΕΕ, του "ιερατείου" των λόμπι».

Στην συνέντευξή του επισημαίνει τις ευθύνες της ΝΔ και των άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν τόσο για την «διατήρηση του κατάπτυστου νόμου περί ευθύνης υπουργών, την κατάργηση του οποίου πρότεινε το ΚΚΕ» όσο και για το «απαράδεκτο καθεστώς διορισμού της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Είπε ότι «οι λεγόμενες μνημονιακές πολιτικές οδήγησαν στη αναδιάρθρωση της καπιταλιστικής οικονομίας όμως προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, θυσιάζοντας δικαιώματα των εργαζόμενων» ενώ πρόσθεσε ότι «η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά είναι και σε βάρος του λαού, ο οποίος βίωσε ανεργία, ελαστικές μορφές εργασίας και μείωση εισοδημάτων»

Είπε επίσης ότι «η χώρα δεν άφησε πίσω της τις μνημονιακές πολιτικές», αλλά «αυτό που άλλαξε είναι κυρίως η μορφή εκδήλωσης των πολιτικών αυτών».

Αναφέρει ότι «το πρώτο ζήτημα για την ανακούφιση των εργαζόμενων από την ακρίβεια είναι η ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος τους, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων» προσθέτοντας οτι το ΚΚΕ έχει προωθήσει στη Βουλή την δέσμη αιτημάτων που έχουν καταθέσει τα εργατικά σωματεία.

Σχετικά με την κρίση χρέους στην Γερμανία και στη Γαλλία, αναφέρει ότι «το πρόβλημα του χρέους δεν είναι ούτε απλό ούτε αποκλειστικά ευρωπαϊκό. Στην ουσία, το χρέος αντανακλά το βασικό πρόβλημα του καπιταλισμού: την συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων που δεν μπορούν να επενδυθούν με ικανοποιητική κερδοφορία», επισημαίνοντας επίσης, ότι «η υπερσυσσώρευση οδηγεί αναπόφευκτα σε κρίσεις και πολλές φορές οι κρίσεις αυτές καταλήγουν σε πολέμους, ως μέσο "αναδιάρθρωσης" του συστήματος».

Σημειώνει, ακόμα, ότι το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται όταν «ήδη από το 2010 είχε επισημάνει πως το χρέος δεν αποτελεί ελληνικό ή πρόβλημα του Νότου, αλλά γενικό, δομικό πρόβλημα του καπιταλισμού».

Εξηγεί τις ευθύνες «της σοσιαλδημοκρατίας και της συστημικής "αριστεράς" για την άνοδο της ακροδεξιάς, που είναι τα καλύτερα παιδιά του συστήματος» προσθέτοντας ότι «συμβάλει και η απουσία ή η οπισθοχώρηση του κομμουνιστικού κινήματος στις περισσότερες χώρες, κάτι που ευτυχώς δεν ισχύει στην Ελλάδα και αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί ισχυρό ανάχωμα στην ακροδεξιά».

Σχετικά με το «παραγωγικό μοντέλο» της Ελλάδας ο Δ. Κουτσούμπας, επισημαίνει πως το «πραγματικό περιεχόμενο (του ζητήματος) είναι: καπιταλιστική παραγωγή και ανάπτυξη για την κερδοφορία του κεφαλαίου ή παραγωγή και ανάπτυξη για τις λαϊκές ανάγκες που γίνεται από τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της κοινωνικής ιδιοκτησίας του ριζικά διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος, του σοσιαλισμού».

Είπε ότι «οι πυλώνες του οικονομικού προγράμματος του ΚΚΕ συγκροτούν μια συνολική πρόταση σοσιαλιστικής ανάπτυξης, που διαφοροποιείται ριζικά από τη λογική της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας. Πρώτο και θεμελιακό στοιχείο είναι η κοινωνική ιδιοκτησία στο σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, η κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και του καπιταλιστικού κέρδους, σε συνδυασμό με τον επιστημονικό, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας».

«Ο σοσιαλισμός αποτελεί τον μοναδικό πραγματικά ελπιδοφόρο δρόμο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Για να ανοίξει αυτή η προοπτική σήμερα, το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά στους αγώνες της εργατικής τάξης, των φτωχών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων, του λαού γενικότερα όχι μόνο για να αναχαιτιστεί η επίθεση, αλλά και για να αποσπαστούν μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης των εργαζομένων» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Ανέφερε ότι «η συζήτηση που έχει ανοίξει για το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα και την αξιοποίηση μεταναστών και προσφύγων, στην πραγματικότητα γίνεται το όχημα για την ένταση της εκμετάλλευσής τους και την προώθηση διακρατικών συμφωνιών με τρίτες φτωχές χώρες για την εισαγωγή εργατικού δυναμικού».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι «δεν είναι λύση η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης» προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Καταθέτει, επίσης, την πρόταση του ΚΚΕ για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το ΚΚΕ εκτιμά ότι το πρόβλημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα χειροτερεύσει αν εφαρμοστούν οι εξαγγελίες για «εθνικό απολυτήριο».

Ερωτηθείς για την Υγεία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ήδη από την περίοδο της πανδημίας «όλος ο πλανήτης κατάλαβε γιατί η Υγεία δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα».

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο "παρονομαστής των εξελίξεων λέγεται "συνδιαχείριση" στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κι εκεί οδεύει η κυβέρνηση, τρέμοντας, όμως, για τις λαϊκές αντιδράσεις από τις επώδυνες συνέπειες που αυτή θα έχει για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογραμμίζει, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ότι το πολιτικό μοντέλο που αποτελεί απάντηση στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί «είναι μόνο η εργατική-λαϊκή εξουσία, μιλάμε για τον σοσιαλισμό, που προτείνει το ΚΚΕ στο Πρόγραμμά του και για τον οποίο παλεύουμε».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις σημειώνει ότι το ΚΚΕ «έχει στο επίκεντρό του τις πραγματικές διεργασίες στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, στους αγώνες, εκεί που πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα και οι συνειδήσεις και το ΚΚΕ είναι πάντα παρόν, στην πρώτη γραμμή».

Ερωτηθείς αν προβληματίζει το ΚΚΕ μια ενδεχόμενη επιστροφή του Αλ. Τσίπρα αναφέρθηκε στο ποσοστό 17% που πήρε το 2023 και παραιτήθηκε από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «τώρα επιστρέφει - και μάλιστα με οφθαλμοφανή στήριξη από μεγάλα συμφέροντα - για να ξαναμαζέψει, στην καλύτερη περίπτωση, ένα αντίστοιχο ποσοστό που έχει σκορπιστεί σε 5-6 κόμματα που έχουν προκύψει από τις συνεχείς διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιλαμβάνομαι τι από τα παραπάνω πρέπει να προβληματίσει το ΚΚΕ…».

Σχετικά με το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «αυτό που "βγάζει μάτι" και στο βιβλίο είναι η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να "πουλήσει" τον εαυτό του στο σύστημα ως αφοσιωμένο και πιο συνειδητό από ποτέ υπηρέτη του, μήπως και πειστεί να του αναθέσει άλλη μια φορά τη "βρώμικη δουλειά", να συνεχίσει δηλαδή το έργο του κ. Μητσοτάκη».

Ο Δ. Κουτσούμπας ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εκλογών το 2026, είπε «εμείς είμαστε έτοιμοι, είτε γίνουν το 2026 είτε το 2027, να δώσουμε τη μάχη για να τους χαλάσει ο λαός τα σχέδια».

Ως προς τον εκλογικό στόχο του ΚΚΕ είπε ότι είναι «να επιβεβαιωθεί η πορεία ισχυροποίησης του κόμματος. Να εκλέξουμε περισσότερους κομμουνιστές βουλευτές, που θα αποτελούν την πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική της όποιας κυβέρνησης μέσα στη Βουλή και θα δίνουν κάθε μέρα το "παρών" στους αγώνες του λαού μας».

Απαντώντας, τέλος, στην ερώτηση «Η δική σας Ιθάκη (όχι προσωπική, συλλογική) ποια είναι;» είπε:

«Η "Οδύσσεια" του λαού μας θα τελειώσει όταν απαλλαγεί από αυτό το σάπιο σύστημα, που γεννά μόνο φτώχεια, εκμετάλλευση, κρίσεις και πολέμους. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να το πάρει αλλιώς. Να απορρίψει τη λογική της αναζήτησης του μικρότερου κακού ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, να κλείσει τα αυτιά του στις Σειρήνες της υποταγής και της αναμονής, να γυρίσει την πλάτη σε όσους τον θεωρούν Λωτοφάγο και του ξανασερβίρουν συνεχώς το ίδιο μπαγιάτικο προϊόν με νέο περιτύλιγμα. Με το ΚΚΕ, προχωράμε μπροστά».