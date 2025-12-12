Μαζί με τα ζητήματα της της πραγματικής οικονομίας και την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτος, ο Αλέξης Τσίπρας εστιάζει Κράτος Δικαίου, το οποίο θεωρεί ότι έχει δεχθεί ισχυρότατα «χτυπήματα» από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το βλέμμα του στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, στρέφει ο Αλέξης Τσίπρας, που στάθηκε ξεκάθαρα και χωρίς «ναι μεν, αλλά» στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών. Η κίνηση αυτή ήρθε σε συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα και δείχνει σε ποιες κοινωνικές ομάδες θέλει να απευθυνθεί.

Η καθημερινότητα σε πρώτο πλάνο

Δεν είναι λίγες οι φορές που εχθροί και «φίλοι», έχουν κατηγορήσει τον πρώην πρωθυπουργό ότι από την ημέρα που παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγει να ασχοληθεί με την «υψηλή πολιτική». Η κριτική αυτή στηρίχθηκε τόσο στην επιμονή του Αλ.Τσίπρα να παρεμβαίνει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο και σε διεθνή μεγάλα θέματα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική από όσα του προσάπτουν οι αντίπαλοι του, αναφέρουν πρόσωπα που έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν μαζί του. Και το χθεσινό βίντεο, μέσω του οποίου στήριξε του αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη, συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα.

«Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση; Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, που πήρε το μέρος των αγροτών που κινητοποιούνται τις τελευταίες ημέρες.

Στον «πυρήνα» των παρεμβάσεων του βρίσκεται, άλλωστε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τις ελληνικές οικογένειες, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του στο «Παλλάς» στο ζήτημα, μίλησε για τα καρτέλ που ελέγχουν την αγορά και που συσσωρεύουν μεγάλο πλούτο στις «πλάτες» των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων.

Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη δημόσια Υγεία, αλλά επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για την υποβάθμιση της Παιδείας, κάνοντας λόγο για «γελοιότητα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια», ενώ ψηλά στην ατζέντα του βρέθηκαν και οι -ανύπαρκτες- εργασιακές σχέσεις.

Επιμονή στο Κράτος Δικαίου

Στήριξε δημόσια των αγώνα του Πάνου Ρούτσι, έχει πάντα σαφέστατες αναφορές στο έγκλημα των Τεμπών, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για την τροπολογία που απαγορεύει τις συναθροίσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Προφανώς και δεν ξεχνάει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο αναφέρθηκε και στο χθεσινό του βίντεο για τους αγρότες, υποστηρίζοντας πως «σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους. Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, επιδιώκει να συνομιλήσει και να έρθει σε επαφή με τα κοινωνικά στρώματα που τον έκαναν πρωθυπουργό. Τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους εργάτες και τμήματα της μεσαίας τάξης, εκείνους που έχουν δεχθεί τα ισχυρότερα πλήγματα από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τη στήριξη των οποίων έχασε μετά το 2019.

