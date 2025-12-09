«Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ, συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία του. Μετά τον Δήμο Αθηναίων και άλλα αυτοδιοικητικά προοδευτικά εγχειρήματα ο ΔΣΑ δείχνει και ανοίγει δρόμους ξανά. Φερέγγυα πρόσωπα, ισχυρό και μαχητικό ψηφοδέλτιο, προοδευτική συνεργασία, υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών, ενότητα, κοινός αγώνας για να μην περάσει ο μεγαλύτερος επαγγελματικός σύλλογος της χώρας στην επιρροή του Μαξίμου και να μείνει σε προοδευτική κατεύθυνση. Ενα μεγάλο μπράβο σε όσους έδωσαν αυτή τη μεγάλη μάχη με συνέπεια από την πρώτη στιγμή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

