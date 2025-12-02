Έντονος διάλογος σημειώθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όταν ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος ζήτησε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να ξεκαθαρίσει αν είναι υπέρ ή κατά των αγροτικών μπλόκων.
Ειδικότερα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «τα μπλόκα δεν υποκινούνται από κανένα κόμμα και υπ΄αυτή την έννοια αυτού του είδους οι ερωτησεις είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων θα είχαν νόημα αν το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα ήταν πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις. Είναι κινητοποιήσεις που αποφασίζονται από τους αγρότες με πρωταγωνιστικό ρόλο των νεοδημοκρατικών συνδικαλιστών. Δεν μου αρέσει αυτού τους είδους η παγίδευση».
Ενόσω ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ επέμενε να της εκμαίευσει την απάντηση η κα Αποστολάκη αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «απόπειρα παγίδευσης» και «στα όρια του πονηρού», ενώ σημείωσε ότι της θυμίζει χωροφύλακα και ότι δεν της αρέσει η συγκεκριμένη προσέγγιση.
Παρά την επιμονή του δημοσιογράφου να λάβει σαφή απάντηση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.»
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον δημοσιογράφο να της λέει «Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω» και την βουλευτή να απαντά «Σας απαντώ.»