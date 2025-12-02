Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ενοχλήθηκε από την επιμονή του δημοσιογράφου να πάρει θέση για τα μπλόκα τονίζοντας ότι «σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση.»

Έντονος διάλογος σημειώθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όταν ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος ζήτησε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να ξεκαθαρίσει αν είναι υπέρ ή κατά των αγροτικών μπλόκων.

Ειδικότερα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «τα μπλόκα δεν υποκινούνται από κανένα κόμμα και υπ΄αυτή την έννοια αυτού του είδους οι ερωτησεις είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων θα είχαν νόημα αν το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα ήταν πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις. Είναι κινητοποιήσεις που αποφασίζονται από τους αγρότες με πρωταγωνιστικό ρόλο των νεοδημοκρατικών συνδικαλιστών. Δεν μου αρέσει αυτού τους είδους η παγίδευση».

Ενόσω ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ επέμενε να της εκμαίευσει την απάντηση η κα Αποστολάκη αντέδρασε χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «απόπειρα παγίδευσης» και «στα όρια του πονηρού», ενώ σημείωσε ότι της θυμίζει χωροφύλακα και ότι δεν της αρέσει η συγκεκριμένη προσέγγιση.

Παρά την επιμονή του δημοσιογράφου να λάβει σαφή απάντηση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον δημοσιογράφο να της λέει «Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω» και την βουλευτή να απαντά «Σας απαντώ.»