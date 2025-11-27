Οι όποιοι υπολογισμοί της Ν.Δ. γίνονται στα «τυφλά». Τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο αφού οι αστάθμητοι παράγοντες μέχρι τις εκλογές είναι πολλοί.

Σε ένα τόσο ρευστό πολιτικό περιβάλλον η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της και κυρίως να ανακόψει τον ρυθμό αποσυσπείρωσης της Ν.Δ.

Γι’ αυτό και αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Όχι τυχαία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την Τετάρτη έσπευσε να κλείσει κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το Μαξίμου ποντάρει στην μάχη Ανδρουλάκη – Τσίπρα

«To ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά δεν θα συνέπραττε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πρόταση δυσπιστίας. Το δεύτερο που ενώνει το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα – γιατί εκεί μπορεί να είναι εν δυνάμει συνομιλητές- είναι η πλειοδοσία» είπε και έκλεισε την πόρτα και στους δύο.

Επί του παρόντος την κυβέρνηση την εξυπηρετεί να «τσουβαλιάζει» τους Ν. Ανδρουλάκη και Αλ. Τσίπρα σε μία προσπάθεια απαξίωσης τους εντείνοντας τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για την β΄ θέση .

Αυτοδυναμία και στο βάθος συνεργασίες

Μόνον έτσι μπορεί να κρατάει ζωντανό το αφήγημα της πιθανής αυτοδυναμίας. «Και το 2023 έδειχναν τη Ν.Δ. στην εκκίνηση των εκλογών στο 30-31% και πήραμε αυτοδυναμία» είπε ο Π. Μαρινάκης γνωρίζοντας ότι στην συγκεκριμένη συνθήκη το ίδιο σενάριο μοιάζει σχεδόν απίθανο.

Πίσω από κλειστές πόρτες στην κυβέρνηση επεξεργάζονται όλα τα σενάρια αφού γνωρίζουν ότι η αυτοδυναμία είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Το πρώτο δυσμενές σενάριο για τη Ν.Δ. είναι να πέσει κάτω από το 25% στις πρώτες εκλογές με τον δεύτερο και τον τρίτο να κυμαίνονται σε ποσοστά 14 και 12% αντίστοιχα. Εκεί η Ν.Δ. ή θα συνεργαστεί με κάποιο ή κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης (τον δεύτερο ή τον τρίτο) για να κάνει κυβέρνηση ή θα συμπράξουν κόμματα της αντιπολίτευσης και θα καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση.

Το δεύτερο σενάριο είναι η Ν.Δ. να λάβει περίπου 30% και να προκηρύξει νέες εκλογές με την ελπίδα να καταφέρει αυτοδυναμία.

Η Ν.Δ. παλεύει για το δεύτερο σενάριο με το Μαξίμου να μην μπορεί να γνωρίζει από τώρα τους συσχετισμούς μετά και την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Αν πάντως στο Μαξίμου θα έπρεπε να στοιχηματίσουν για το ποιος θα κόψει δεύτερος το νήμα στις εκλογές, θα ποντάριζαν στον Αλέξη Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα.

Οι αστάθμητοι παράγοντες

-Το Μαξίμου εξακολουθεί να ζει με την αγωνία μιας νέας πιθανής δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο- και πάλι - για εμπλοκή «γαλάζιων» υπουργών και βουλευτών. Μία τέτοια εξέλιξη είναι ικανή να φουντώσει τις κατηγορίες περί «γαλάζιου» σκανδάλου ροκανίζοντας περαιτέρω το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης.

- Στις εκλογικές απώλειες μερίδας ψηφοφόρων – λόγω σκανδάλου- έρχονται να προστεθούν και οι εκλογικές απώλειες από αυτόν καθ΄αυτόν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Από τους έντιμους επειδή αδικήθηκαν και από τους πονηρούς επειδή θα χάσουν τα χρήματα που έπαιρναν παρανόμως. Ήδη, στις πληρωμές που επίκεινται για την προκαταβολή της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη της εβδομάδος προβλέπεται «σφαγή» με τα τρακτέρ να έχουν ανάψει τις μηχανές για να βγουν στους δρόμους.

- Η ένταση της ακρίβειας και το στεγαστικό πρόβλημα λόγω αδυναμίας του κράτους να τα αντιμετωπίσει παραμένουν δύο κρίσιμα κριτήρια ψήφου μαζί με άλλα ασφυκτικά ζητήματα όπως π.χ. το κυκλοφοριακό.

- Καθοριστικός αστάθμητος παράγοντας τα πιθανά νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν μέχρι τις εκλογές. Πόσα θα είναι και ποια από αυτά μπορούν να πλήξουν καίρια το κυβερνών κόμμα.