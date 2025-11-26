Στην εκδήλωση για τον χαράκτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρέστη στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ για να τιμήσει τη μνήμη του χαράκτη και δημιουργού Α. Τάσσου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον θάνατό του.

«Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης στην μεγάλη εικαστική, πολιτιστική και αγωνιστική προσφορά του καλλιτέχνη μας, του Α. Τάσσου, του σπουδαίου αυτού αγαπημένου μας, Τάσσου Αλεβίζου», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην εκδήλωση μιλούν οι: Γιάννης Γουρζής, χαράκτης, ομότιμος καθηγητής ΑΣΚΤ, Δημήτρης Παυλόπουλος, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, Εύα Μελά, ζωγράφος-χαράκτρια, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας «Ο Χαράκτης Α. Τάσσος» του Τάκη Παπαγιαννίδη, μέσα από την οποία ο ίδιος ο Τάσσος μιλά για τη ζωή και το έργο του.