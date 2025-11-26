Η ίδια κατέθεσε πως δεν θυμάται τα ποσά.

Αίσθηση προκάλεσε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η παραδοχή της Πόπης Σεμερτζίδου ότι συγγενικό της πρόσωπο έχει κερδίσει λαχείο ή λαχεία, καθώς πληθαίνουν τα πρόσωπα που έχουν κληθεί ως μάρτυρες για το σκάνδαλο με τα μαϊμού βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις που έχουν σταθεί τυχεροί με τις λοταρίες.

Βέβαια, η ίδια κατέθεσε πως δεν θυμάται τα ποσά όπως θα διαβάσετε στον παρακάτω διάλογο.

Μ. Αποστολάκη: Έχετε εσείς ή μέλη της οικογένειάς σας ή ο σύντροφός σας ή μέλη της οικογένειάς του, κερδίσει ποσά σε λαχεία;

Κ. Σεμερτζίδου: Ναι μπορεί

Μ. Αποστολάκη: Πότε;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν θυμαμαι

Μ. Αποστολάκη: Πόσες φορές;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν θυμαμαι

Μ. Αποστολάκη: Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε, εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου

Κ. Σεμερτζίδου: Αν ήταν το ποσό καλό θα το θυμόμουν κι εγώ. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά

Μ. Αποστολάκη: Αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά και είναι πολλές φορές θα το θυμόμουν γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή

Κ. Σεμερτζίδου: Αν το κέρδιζα εγώ θα το σας έλεγα, θα το θυμόμουν.

Μ. Αποστολάκη: Και όταν το κερδίζει ο σύντροφός σου το ίδιο είναι περίπου.

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία για τα λεφτά. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις

Μ. Αποστολάκη: Ε βέβαια θέλουμε. Τα περιμένουμε κ. Σεμερτζίδου.

Πριν από περίπου μια εβδομάδα και ο Γιώργος Στρατάκης, ο επονομαζόμενος «χασάπης», είχε εμμέσως πλην σαφώς παραδεχτεί ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στην δική του οικογένεια. Αν και αρχικά ο ίδιος είχε πει πως «αυτό δεν αφορά την εξεταστική», τελικώς απαντώντας στο εάν η οικογένειά του είχε κερδίσει τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλα ποσά από τυχερά παίγνια, είπε ότι «εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Εγώ δεν κέρδισα ποτέ μου τίποτα, ούτε τον λήγοντα. Εάν είχε συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα, τελεία και παύλα».