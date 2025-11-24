«Πιστεύετε ότι η αιτία που δεν υποστήριξε ο ψηφοφόρος με υψηλά ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι όποιες εσωκομματικές διαφορετικές προσεγγίσεις;», σχολίασε ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Βολικό αφήγημα» χαρακτήρισε ο Πάνος Σκουρλέτης τα περί «υπονόμευσης του ΣΥΡΙΖΑ» που αναφέρει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Εγώ και φαντάζομαι και κάθε καλοπροαίρετος ψηφοφόρος που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ θα περίμενε, και περιμένει, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο, από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα να υπάρξουν ορισμένες ουσιαστικές και πειστικές απαντήσεις και εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παρόλο ότι βγήκε το ’19 από μια περίοδο που αναγκάστηκε να εφαρμόσει ένα τρίτο μνημόνιο, πήρε 32% και κατέληξε στην εκλογική συντριβή το ’23. Είναι μια επαρκής απάντηση ότι "με υπονόμευε η Ομπρέλα"; Πιστεύετε ότι η αιτία που δεν υποστήριξε ο ψηφοφόρος με υψηλά ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι όποιες εσωκομματικές διαφορετικές προσεγγίσεις; Νομίζω πως όχι», σχολίασε αρχικά ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Η διατύπωση άποψης γύρω από τον τρόπο της άσκησης της αντιπολίτευσης, γιατί μιλάμε για μετά το ’19 που εμφανίστηκε η Ομπρέλα, δεν θεωρώ κατ΄ούδενα τρόπο ότι σε ένα κόμμα που θέλει να σέβεται τον εαυτό του και να λειτουργεί με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο συνιστά υπονόμευση. Αυτό ίσως να είναι βολικό ως αφήγημα για να δικαιολογήσει την αδυναμία, τουλάχιστον εκείνη τη φάση, να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τις αιτίες της απαξίωσης και της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε το στέλεχος της Νέας Αριστεράς.

Αναφορικά με τις αιχμές που άφησε ο κ. Τσίπρας για το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Οι υπουργοί ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι αυστηρά πρωθυπουργικοκεντρικό το σύστημα, υλοποιούνε τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Εάν τελικά δεν υπήρχε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και δεν υπήρξε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο τότε αυτό βαρύνει όλους μας και πρώτα από όλους τον τότε πρωθυπουργό. Ήταν υπονόμευση το να πεις ότι ναι, είναι απαραίτητο μετά την απώλεια που είχαν υποστεί οι μισθοί τότε να ανέβαινε στα 751€ ο κατώτατος μισθός ή ήταν η γραμμή μας; Δεν λέω ότι εκείνος βγήκε από τη γραμμή, λέω ότι δεν καταλαβαίνω αυτή την προσέγγιση τώρα. Αλλωστε, στην Βουλή ο κάθε υπουργός μίλησε και ψηφίσαμε τις προγραμματικές μας θέσεις».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι με το βιβλίο του ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο κ. Σκουρλέτης εκτίμησε πως «αφήνει ανοιχτή αυτή την πιθανότητα». «Δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι οι παρεμβάσεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αφήνει αυτή την πιθανότητα ανοιχτή και θεωρώ ότι και ο ίδιος θα αξιολογεί την απήχηση της επανόδου του», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ερώτηση αν θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα, απάντησε «δεν νομίζω».

Ερωτηθείς αν θα συνεργαζόταν εκ νέου με τον Αλέξη Τσίπρα, σε ένα νέο κόμμα, είπε: «Δεν έχω καταλάβει αν ο κ. Τσίπρας είναι διατεθειμένος να κάνει ένα κόμμα έτσι όπως το εννοούμε. Λένε αυτοί που τον ερμηνεύουν ή διαμεσολαβούν τα μηνύματά του ότι θα πάει να φτιάξει ένα κόμμα που δεν θα το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή μια λίστα με επικεφαλής τον κ. Τσίπρα που δεν θα είναι καν ένα κόμμα "ομπρέλα", δηλαδή μια συνεργασία κομμάτων, θα είναι μια λίστα που θα την υποστηρίξουν διάφορες πολιτικές προσωπικότητες σε ένα πρόγραμμα που θα έχει επεξεργαστεί ο ίδιος προφανώς μέσω του Ινστιτούτου του άρα αυτό και από μόνο του δεν είναι τόσο ελκτικό γιατί παραπέμπει σε μια λογική πολύ προσωποπαγή και αυτοναναφορική. Νομίζω ότι το πρόβλημα σήμερα της αξιοπιστίας της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου είναι πρωτίστως θέματα πολιτικών προτάσεων».

Στην ερώτηση αν το πρόβλημα είναι και προσώπων, είπε: «Προσώπων είναι, αλλά με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή, ενώ καμιά φορά βλέπετε ότι τα κόμματα που έχουν προκύψει μέσα από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ. λένε και σωστά πράγματα ο κόσμος δεν τα πιστεύει γιατί τα λένε τα συγκεκριμένα πρόσωπα».

Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο προηγείται είναι να καταλάβουμε ότι για να ηττηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να αλλάξουν οι συσχετισμοί δεν μπορείς να το κάνεις στη βάση μιας συναινετικής πολιτικής, στη βάση μιας κεντρώας στροφής. Αυτό το δοκίμασε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ το ’23 στις εκλογές κι έχασε».