Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, λέγοντας πως: «Ήταν μόνιμα απών και το μόνο που έκανε ήταν να τσεπώνει την βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Διαμαντής Καραναστάσης ούτε σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο είχε, ούτε φυσικά παρουσίες στη Βουλή.

Ήταν μόνιμα απών και το μόνο που έκανε ήταν να τσεπώνει την βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια.

Και όταν αποκάλυψα ότι ήταν διορισμένος βουλευτής λόγω της σχέσης του με την @ZoeKonstant και δεν πατούσε στη Βουλή η απάντησή του (στην τελευταία του ομιλία στην Ολομέλεια) ήταν η εξής: «Κύριε Πρόεδρε, όταν μπλέκεσαι με ακαθαρσίες, λερώνεσαι. Πόσο μάλλον όταν είναι σιχαμένες οι ακαθαρσίες αυτές. Σας αφήνω στην κατάντια σας. Την κατάντια αυτού του ανθρωπάριου. Που με έγλειφε για να πάρει λίγο από τη δική μου αίγλη»!

Αυτός είναι ο «ποιοτικός» … Αβραάμ Λίνκολν!»

