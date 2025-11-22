Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί εν αναμονή του δεύτερου σκέλους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν μέσω αυξανόμενων διαρροών αλλά και φημών για το περιεχόμενό της.

Μπορεί η μεθόδευση της ΝΔ προκειμένου να μην καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο περιβόητος «Φραπές» να συνεργεί στη συσκότιση του σκανδάλου και των διασυνδέσεων των εμπλεκομένων με κορυφαίους υπουργούς, ωστόσο η ηρεμία για το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν πρόκειται να διαρκέσει για πολύ.

Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί εν αναμονή του δεύτερου σκέλους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν μέσω αυξανόμενων διαρροών αλλά και φημών για το περιεχόμενό της.

Το περιεχόμενο ωστόσο δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί, όσο και το timing της έλευσης, καθώς δεν αποκλείεται η δικογραφία να έρθει μεσούσης της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό, στα μέσα δηλαδή του Δεκεμβρίου, απειλώντας να «κάψει» κατ' αυτόν τον τρόπο και τις όποιες θετικές εξαγγελίες δρομολογούσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Ασφαλείς πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν πως η διερεύνηση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις απομαγνητοφωνήσεις των νόμιμων συνακροάσεων που διενήργησε η ΔΙΔΑΠ να ολοκληρώνονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Εν συνεχεία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να στείλει στη Βουλή το δεύτερο σκέλος της δικογραφίας, πιθανότατα εντός του Δεκέμβρη, ειδάλλως τον Ιανουάριο.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών έχουν μπει ένα προς ένα τα «ρουσφέτια» που προκύπτει από τις συνομιλίες ότι έγιναν, καθώς και κατά πόσο καθένα από αυτά αφορά σε διευκόλυνση νόμιμης επιδότησης ή πρόκειται για επιδότηση βάσει πλαστών στοιχείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, το δεύτερο σκέλος της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τρεις βασικές διαφορές από το πρώτο, το οποίο έχει ήδη φθάσει στη Βουλή και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της Εξεταστικής Επιτροπής.

Πρώτον, σε αυτό το σκέλος της δικογραφίας «ακούγονται» απευθείας υπουργοί να συνομιλούν με υπηρεσιακούς του Οργανισμού για μία σειρά από «ρουσφέτια» και υπό διερεύνηση πράξεις, και όχι μόνο υπηρεσιακοί να μεταφέρουν σε μεταξύ τους συνομιλίες περιεχόμενο όσων είπαν με υπουργούς. Πρόκειται για τουλάχιστον τρεις υπουργούς, ένας εκ των οποίων κατέχει πλέον θεσμική κομματική θέση και θα προκαλέσει τριγμούς ενόψει Συνεδρίου της ΝΔ, και 8 εν ενεργεία βουλευτές.

Δεύτερον, η εν λόγω δικογραφία θα σταλεί στη Βουλή με συγκεκριμένο κατηγορητήριο για υπουργούς και βουλευτές, με τις πληροφορίες μάλιστα να επιμένουν πως για κάποιους εξ' αυτών θα είναι ιδιαιτέρως βαρύ, ενώ θα αυξηθούν σημαντικά τα αιτήματα άρσης ασυλίας για βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο απόσπασμα της δικογραφίας έφθασε στη Βουλή χωρίς κατηγορητήριο, λόγω κινδύνου επικείμενης παραγραφής για κάποιους εκ των εμπλεκομένων. Με δεδομένο το προηγούμενο των παραιτήσεων που ζητήθηκαν από τους εμπλεκόμενους υπουργούς μετά το πρώτο σκέλος της δικογραφίας, θα πρέπει να αναμένουμε νέες αλλαγές στο κυβερνητικό παζλ και απομακρύνσεις υπουργών.

Τρίτον, διασταυρωμένες πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν πως σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ υπηρεσιακών του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντοπίζονται για πρώτη φορά αναφορές σε «μίζες» και προμήθειες από εξυπηρετήσεις γύρω από επιδοτήσεις του Οργανισμού.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πέραν αυτών ακόμα ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει προσεχώς: Πως η έλευση στη Βουλή της ογκοδέστατης δικογραφίας με τις συνομιλίες υπουργών και υπηρεσιακών για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δώσει χαριστική βολή στην υγειονομική ζώνη που επιχειρεί να στήσει το Μέγαρο Μαξίμου πέριξ του Πρωθυπουργού, επιχειρώντας να απεμπλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το σκάνδαλο και να τον παρουσιάσει επικοινωνιακά ως «εξυγιαντή» κακώς κείμενων του παρελθόντος που έχουν κατάλοιπα και εντός της ΝΔ.