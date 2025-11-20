Ο Ανδρέας Στρατάκης κατέθεσε πως έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουδέποτε είχε «δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης (γνωστός και ως «Χασάπης») διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, θέτοντας το ερώτημα από πού προκύπτει ότι είναι ένοχος.

«Μου προσάπτετε κατηγορίες καθημερινά και απειλείτε να αναστατώσετε την οικογένειά μου. Κύριε πρόεδρε, δεν αντέχω άλλο αυτή την πίεση για πολιτικούς λόγους», ανέφερε, τονίζοντας πως έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να του έχει καταλογιστεί ποτέ δεσμευμένο ΑΦΜ ή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Για το προσωνύμιο «Χασάπης» εξήγησε ότι είναι απλώς «πιασάρικο» και «τηλεοπτικό», καθώς η οικογένειά του διατηρεί κρεοπωλείο και ο ίδιος είναι γνωστός στον τόπο του ως «Ανδρέας».

Ο κ. Στρατάκης υποστήριξε ότι λαμβάνει επιδοτήσεις από το 1985, αφού ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία ήδη από το 1982. «Καλλιεργώ 1.500 ελαιόδεντρα και διαθέτω 60 ζώα που επιδοτούνται. Το 2015 λάμβανα 11.000 ευρώ, αλλά μετά την αλλαγή στο καθεστώς των δενδρωδών οι ενισχύσεις μου μειώθηκαν σε περίπου 3.000 ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό της συζύγου μου. Τα παιδιά μου επίσης λαμβάνουν επιδοτήσεις· ο γιος μου περίπου 800–850 ευρώ και τα άλλα παιδιά 4.500–5.000 ευρώ», σημείωσε.

Περιέγραψε ότι η οικογένειά του ζούσε ήρεμα μέχρι τη στιγμή που το όνομά του ενεπλάκη δημόσια στην υπόθεση, με αποτέλεσμα να ακούει και να διαβάζει ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση. «Βρίσκομαι στο επίκεντρο του προβλήματος που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ομολογώ ότι έχω δεχθεί τεράστια ψυχολογική πίεση και οικονομική ζημιά. Θέλω να καταλάβω για τι ακριβώς κατηγορούμαι και πού υποτίθεται ότι εμπλέκομαι», τόνισε. Συμπλήρωσε δε ότι λόγω της δραστηριοποίησής του στο συνεταιριστικό κίνημα έχει επισκεφθεί θεσμικά τόσο τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και διαδοχικές ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο μάρτυρας, που υπηρέτησε ως άμισθος σύμβουλος στο υπουργείο από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2021, ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν αναλάβει καθήκοντα στο υπουργείο, ενώ ανέφερε ότι είναι φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Ξυλούρη.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προσποιείται το θύμα

Πηγές από την Κουμουνδούρου σχολίαζαν την κατάθεση του «Χασάπη» λέγοντας: «Ο Ανδρέας Στρατάκης, ο περιβόητος 'Χασάπης', που κατά δήλωσή του 'βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές του 2019' (όντας και ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ) και είναι κουμπάρος του Μ. Βορίδη, εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή -σε αντίθεση με τον «φίλο» του, Γ. Ξυλούρη- για να προσποιηθεί ότι νιώθει… 'θύμα' και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση!

Δεν δίστασε μάλιστα, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, να επιτεθεί με ακραίους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, αντί ο ίδιος να απολογηθεί.

Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την πολυετή παρουσία του στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών και τους θεσμικούς ρόλους που κατά καιρούς έχει αναλάβει. Παρά τις 'θυσίες' και τους 'αγώνες' που έχει δώσει 'για το συνεταιριστικό κίνημα', παρά το ότι ο Μ. Βορίδης, που 'δεν τον γνώριζε πριν από το 2019', εκτίμησε την παραπάνω εμπειρία και τον διόρισε από 1-11-2019 έως και 12-1-2021 άμισθο σύμβουλό του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Δεν γνωρίζει τίποτα για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο ο άνθρωπος που, σε μια προφανή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων έχει διατελέσει πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, εκπρόσωπος ΚΥΔ, σύμβουλος του Μ. Βορίδη στο αρμόδιο υπουργείο!

Ούτε έχει διάθεση να σχολιάσει τις ανατριχιαστικές συνομιλίες του 'φίλου του', του 'Φραπέ', οι οποίες καταδεικνύουν διασυνδέσεις με κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ίσως να έχει ξεχάσει ακόμα και το περιβόητο βίντεο στο οποίο οι δύο 'φίλοι' εμφανίζονται να γλεντούν με τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την υπέρμετρη αύξηση του (εικονικού) ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ούτε είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποια παρατυπία σε αιτήσεις ΟΣΔΕ οι οποίες υποβλήθηκαν στο ΚΥΔ 'Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ Κόφινα'.

Αναμένουμε από τον ανήξερο για όλα κ. Στρατάκη να ζητήσει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να απολογηθούν που τον ταλαιπώρησαν καλώντας τον να καταθέσει ως μάρτυρας».

Απών ο «Φραπές»

Χωρίς τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστός ως «Φραπές», συνέχισε τις εργασίσες της σήμερα η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Ξυλούρης έστειλε και σχετικό υπόμνημα, που ενημερώνει για την πρόθεσή του να μην παρευρεθεί στην εξεταστική όπου έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, προκειμένου να μην υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων της αντιπολίτευσης. Τη βίαιη προσαγωγή του ζητά η αντιπολίτευση, οι βουλευτές της οποίας αποχώρησαν από την Εξεταστική.

Στο υπόμνημα Ξυλούρη αναφέρεται στους λόγους που τον οδηγούν σε αυτή την απόφαση, τονίζοντας πως τυχόν κατάθεσή του στην εξεταστική θα «οδηγήσει με βεβαιότητα στην παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, σύμφωνα με την προπαρατηθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, αν παραστώ, θα αναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

Πώς η ΝΔ προσέφερε κάλυψη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται οργανωμένο σχέδιο για να μην καταθέσει ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης αποφάσισε να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Νέα Δημοκρατία να τον καλύπτει πλήρως.

