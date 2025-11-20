«Ο προϋπολογισμός 2026 είναι η κορύφωση μιας άδικης και αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλει τον Προϋπολογισμό του 2026, χαρακτηρίζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άδικη και αναποτελεσματική. Σύμφωνα με το κόμμα, ο «φόρος πληθωρισμού» συνεχίζει να μειώνει δραστικά το εισόδημα των πολιτών, καθώς από τα 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα, τα 1,6 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ, επιβαρύνοντας κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Όπως σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση «η κυβέρνηση στηρίζει τις προσδοκίες της για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης κυρίως στην πρόβλεψη διπλασιασμού των επενδύσεων, λόγω της ανάγκης ταχείας απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λήγει τη νέα χρονιά – ενός μοναδικού χρηματοδοτικού εργαλείου που η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να αξιοποιήσει για να μετασχηματίσει το παραγωγικό μοντέλο και να ενισχύσει την εγχώρια οικονομία.»

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει στον ελληνικό λαό μια διαφορετική πορεία: ένα πλήρως επεξεργασμένο προοδευτικό σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, στηρίζει τη μεσαία τάξη και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.