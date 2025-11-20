Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει τον «Φραπέ» και ότι προσπάθησε να οργανώσει και να σκηνοθετήσει την αποφυγή του να καταθέσει.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον «Φραπέ» και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την άρνησή του να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να συγκαλύψει το θέμα. Η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη ήταν άμεση, προειδοποιώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αν δεν αλλάξει ρότα, δεν θα δει χαΐρι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει τον «Φραπέ» και ότι προσπάθησε να οργανώσει και να σκηνοθετήσει την αποφυγή του να καταθέσει. Είπε ότι η ΝΔ ακολουθεί πρακτικές σαν αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμμένου, επιχειρώντας να μειώσει τη σημασία «έντιμων» μαρτύρων και να συγκαλύψει σκάνδαλα, όπως την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες. Μας είπατε πως έβλεπε τα πρόβατα να περνούν. Η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Κεφαλογιάννης, η κυρία Βολουδάκη ήξεραν να μετρούν τα πρόβατα; Οι κομματάρχες σας που κατέκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήξεραν να μετρούν τα πρόβατα;», διερωτήθηκε. Αναφερόμενος στη σημερινή κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, ανέφερε πως «φτάσατε στο σημείο να πείτε πως ο Χασάπης επειδή ψήφισε πριν 30 χρόνια ΠΑΣΟΚ, είναι ΠΑΣΟΚ, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην μήνυση που προτίθεται να καταθέσει ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό τραμπουκισμό» και «εκφασισμό». «Απειλεί με μηνύσεις την κυρία Μουρελάτου. Τι νομίζετε πως είναι η Ελλάδα; Τα ίδια έκανε και ο Δημητριάδης. Θα σας φοβηθούμε; Κάνετε λάθος!», σημείωσε. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι περιμένει να κάνει πολιτικό σόου και τον προειδοποίησε ότι «αν δεν αλλάξει ρότα, δεν θα δει χαΐρι».

Έκανε παράλληλα λόγο και για «μεγάλο αυτογκόλ» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς υποστήριξε νωρίτερα πως ο «Φραπές» θα πάει για τις πράξεις του στον εισαγγελέα, ενώ δεν είναι κατηγορούμενος.. Υποστήριξε επίσης ότι ο «Φραπές» δεν είναι κατηγορούμενος και ότι ο ισχυρισμός του Ανδρουλάκη για σωματική επίθεση από τον Λαζαρίδη είναι ψευδής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε χαρακτηρίζοντας όλη την υπόθεση «κωμωδία» και υπογράμμισε σκπωτικά ότι ο «Φραπές» είναι «τυχερός» που καταθέτει στον εισαγγελέα με όσα έχει πει στη δικογραφία. Τόνισε επίσης ότι η σωματική επίθεση δεν αφορά μόνο ξυλοδαρμό αλλά και προπηλακισμούς και επέμεινε ότι η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει, δεσμευόμενος πως η αντιπολίτευση θα αγωνιστεί για τη διαφάνεια.