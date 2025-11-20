Η ΚΕΦΕ της Νέας Δημοκρατίας επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της Κυριακής (23/11), για τους προέδρους και τα συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα και τους συνέδρους για το προσεχές συνέδριο.

Στη συνεδρίαση, η ΚΕΦΕ επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους, διαπίστωσε ότι οι εφορευτικές επιτροπές είναι πλήρως στελεχωμένες σε κάθε σημείο που θα στηθούν κάλπες και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Συνολικά 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Ο αριθμός των ενεργών μελών είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021 και περιλαμβάνονται πολλά νέα, αναφέρει η Πειραιώς.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8:00 της Κυριακής και θα κλείσουν στις 19:00. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, από τις 7.200 και πλέον υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί.

Για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα στηθούν 1.200 κάλπες σε 233 σημεία. Από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

Τα μέλη της ΝΔ μπορούν να πληροφορηθούν πού ψηφίζουν (ΕΔΩ) και τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα (ΕΔΩ) μέσω της ιστοσελίδας του κόμματος.