Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

«Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Εσύ ήδη τον άλλαξες, άλλαξες το παράδειγμα. Μια μέρα η Βουλή θα είναι καθαρή». Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την δεκάλεπτη δήλωσή της για την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες στο περιστύλιο της Βουλής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την «ανεκτίμητη προσφορά» του κ. Καραναστάση στο κόμμα, πλέκοντας το εγκώμιό του και εκτιμώντας πως φεύγει νικητής, καθώς «νίκησε το βούρκο».

«Κάποιοι γαντζώνονται σε αξιώματα και προνόμια, αλλά ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, αποδεικνύοντας τι θα πει καθαρότητα και ακεραιότητα», εξαίροντας την απόφασή του να παραδώσει την βουλευτική του έδρα, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε πως η απόφαση για να τραβήξουν χωριστούς δρόμους πάρθηκε πριν από την πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος.

«Αφήνει το αξίωμα μετά από μια ιστορική νίκη, την εκδήλωση που εμπνεύστηκε και σχεδίασε για το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας φέρνοντας τη τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ανθρώπου», τόνισε και έκανε λόγο για έναν άνθρωπο «σπάνιο», «αδάμαστο» ο οποίος κατέγραψε μια «λαμπρή πορεία». «Η εκδήλωση ήταν το τελευταίο του δώρο. Χάνουμε από την πρώτη γραμμή της μάχης τον πιο πολύτιμο πυλώνα», πρόσθεσε.