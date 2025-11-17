Το «Άγιο Δισκοπότηρο» των τηλεφωνικών υποκλοπών και ο ρόλος των κατηγορουμένων.

Τα κομμάτια του παζλ στην πιο σκοτεινή υπόθεση των τελευταίων ετών στη χώρα μας που αφορά τις τηλεφωνικές υποκλοπές, έφερε στο φως με την κατάθεσή του ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, αποκαλύπτοντας με στοιχεία τον ρόλο τόσο των κατηγορουμένων, όσο και άλλων προσώπων τα οποία δεν βρίσκονται στο εδώλιο για να δικαστούν. Ούτε καν κλήθηκαν για να καταθέσουν ποτέ ως μάρτυρες, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που είχε διενεργηθεί στον Άρειο Πάγο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος είναι μηνυτής στην υπόθεση και έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.

Οι αποκαλύψεις του Θανάση Κουκάκη, που ήταν αποτέλεσμα επισταμένης δημοσιογραφικής έρευνας, ξετύλιξαν στο δικαστήριο το κουβάρι των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, στο οποίο μπλέκονται εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με δύναμη, αλλά και στενές σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη. Τα πρόσωπα αυτά, μάλιστα, φτάνουν να υποδεικνύουν ακόμη και ποιος θα γίνει διοικητής στην ΕΥΠ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος κατέθεσε πως ο κ. Κοντολέων είχε διοριστεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθ’ υπόδειξη ενός εκ των κατηγορουμένων. Άλλοτε με… κουμπαριές με προβεβλημένους υπουργούς και άλλοτε παίζοντας… μπάσκετ στην ομάδα μπάσκετ της Βουλής, μπαίνουν στον πολιτικό χώρο, αναπτύσσοντας στενές σχέσεις και συνεργασίες.

Θύμα των τηλεφωνικών υποκλοπών ο Θανάσης Κουκάκης, αφού αρχικά είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και στη συνέχεια δέχθηκε στο κινητό του τρία επιβεβαιωμένα μολυσμένα μηνύματα με το κακόβουλο λογισμικό Predator, τόνισε, καταθέτοντας πως υπήρχε ενιαίο κέντρο και στα δύο. Κεντρικό ρόλο, όπως είπε, είχαν πρόσωπα που είχαν σχέση με το γραφείο του Πρωθυπουργού και την ΕΥΠ, κατονομάζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να μιλήσει και για άλλα στελέχη της ΕΥΠ που συμμετείχαν στην «επιχείρηση επιμόλυνσης», αλλά και για τους «αχυρανθρώπους» που χρησιμοποιήθηκαν όπως ο «κρεοπώλης» από την υπόθεση της παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Κουκάκης κατέθεσε στο δικαστήριο πως το κινητό του είχε μολυνθεί από το κακόβουλο λογισμικό Predator το καλοκαίρι του 2020, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η έρευνά του για την Τράπεζα Πειραιώς. Όπως ανέφερε, είχε εκδοθεί πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για τα «κακώς κείμενα» στην Τράπεζα Πειραιώς, με «παράνομες δανειοδοτήσεις, παραβίαση capital controls και ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Η υπόθεση αυτή είχε σταλεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που εξέδωσε διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Ακολούθησε η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που, όπως υπογράμμισε ο μάρτυρας, επέτρεπε την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων από αδικήματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. «Θεωρούσαμε ότι ήταν φωτογραφική διάταξη. Προκάλεσε αντίδραση της κυβέρνησης και του κ. Γεραπετρίτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «λίγους μήνες μετά ακολούθησε τρίτη νομοθετική αλλαγή για φοροδιαφυγή».

Ο Θανάσης Κουκάκης εξέφρασε την πεποίθηση πως «η κυβέρνηση διευκόλυνε το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα με αυτές τις διατάξεις» ενώ, με βάση τις αλλαγές αυτές, «οι περισσότερες υποθέσεις που αφορούσαν τραπεζικά στελέχη αρχειοθετήθηκαν».

Μέσα από αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, άρχισε η παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη. «Η πρώτη παρακολούθηση ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2020», είπε, τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο «όλα αυτά τα θέματα ήταν σε εξέλιξη» και παράλληλα «υπήρχαν σε εξέλιξη συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα».

Ο μάρτυρας αναφερόμενος στην παγίδευση του τηλεφώνου του, επισήμανε:

«Το 2020 παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης της Τράπεζας Πειραιώς στον Άρειο Πάγο και στην Οικονομική Εισαγγελία. Τότε, με τη συμβατική τεχνολογία από την ΕΥΠ ξεκίνησε η παρακολούθηση. Ήταν 1η Ιουνίου 2020. Το προϊόν του ρεπορτάζ τότε ήταν πάρα πολύ πλούσιο. Το καλοκαίρι αντιλαμβάνομαι ότι το κινητό μου δεν λειτουργούσε σωστά, όταν καλούσε το κινητό συνδεόταν κατευθείαν με τον αριθμό και τελείωνε γρήγορα η μπαταρία.

Στα μέσα Ιουλίου απευθύνθηκα σε μία "πηγή" μου, που μου είπε ότι με παρακολουθεί η ΕΥΠ. Στις 10 Αυγούστου 2020 μου προσκόμισε φωτογραφίες το κείμενο απομαγνητοφώνησης από δύο συνομιλίες με μία συνάδελφό μου και με ένα καθηγητή Πανεπιστημίου. Σοκαρίστηκα», κατέθεσε. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως την ίδια ημέρα που το δικό του κινητό τέθηκε σε επισύνδεση από την ΕΥΠ, επισυνδέθηκε και το κινητό τηλέφωνο του τότε επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Χρήστου Μπαρδάκη.

Ο Θανάσης Κουκάκης κατέθεσε πως μόλις υπέβαλε καταγγελία στην ΑΔΑΕ στις 12 Αυγούστου, αμέσως διεκόπη η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. Την ίδια περίοδο όμως, όπως είπε, είχε δεχθεί μήνυμα από το Predator.

«Τέλος Ιουλίου 2020 δέχομαι το πρώτο μήνυμα από το Predator. Έγραφε, “Θανάση, το είδες αυτό; Αυτοί οι τύποι έχουν ξεφύγει” και είχε έναν σύνδεσμο. Το πάτησα δυστυχώς, η επιμόλυνση δεν έγινε αντιληπτή από εμένα», είπε περιγράφοντας πώς το κινητό του μολύνθηκε από το κακόβουλο λογισμικό. Εκείνο, όμως, που τον σόκαρε περισσότερο, όπως εξήγησε, ήταν πως είχαν καταγραφεί οι συνομιλίες του την ώρα που περίμενε να πάρει την κόρη του από το σχολείο, στην απομαγνητοφώνηση έγραφε «ακατάληπτο» ακούγονται παιδικές φωνές!!!

Πρόεδρος: Πώς δικαιολογείτε την διπλή παρακολούθηση;

Μάρτυρας: Είναι ξεκάθαρο, το Predator είναι λογισμικό παρακολούθησης που απαιτεί να το ενεργοποιήσεις, πρέπει να σου δοθεί το θέλγητρο. Πρώτα η ΕΥΠ συνέλεγε στοιχεία για να σου σταλεί στη συνέχεια το προσωποποιημένο λινκ. Προφανώς επρόκειτο για ενιαίο κέντρο.

Ο κ. Κουκάκης αναφέρθηκε στην αποστολή μηνυμάτων- δολωμάτων που, όπως είπε, δεν έχουν καταγραφεί από την Αρχή Προστασίας, καθώς οι πάροχοι «σβήνουν κάποιο από το υλικό».

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως μετά από επικοινωνία με τη Meta και το Citizen Lab, διαπίστωσε πως το κινητό του είχε παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. «Δεν είχα αντιληφθεί τίποτα», ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε ως βέβαια τρία μηνύματα επιμόλυνσης, το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021. Εξήγησε επίσης ότι εκείνη την περίοδο το Predator «δεν ήταν σε θέση να ενεργοποιηθεί εκ νέου χωρίς νέα αποστολή μηνύματος μετά από επανεκκίνηση του κινητού».

Αναφορικά με τη λίστα προσώπων που φέρονταν να έχουν στοχοποιηθεί, σημείωσε ότι «επιβεβαιώθηκε με τεράστια ακρίβεια» και πρόσθεσε ότι αντίστοιχη πρόσβαση απέκτησε και ο ίδιος μαζί με άλλους δημοσιογράφους εκ των υστέρων. Κατά την εκτίμησή του, «δεν έγινε σωστή έρευνα από τις δικαστικές αρχές», επισημαίνοντας ότι «η ορθή έρευνα για την ανεύρεση στόχων της ΕΥΠ θα έπρεπε να γίνει στους παρόχους».

Τόνισε ακόμη ότι «το ενιαίο κέντρο» προκύπτει από τις διατάξεις που είχε λάβει ο τότε αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που διεξήγαγε την έρευνα, κ. Ζήσης. Οι πρώτες υποκλοπές, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ξεκινούν μετά από το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν εγκαθίσταται η Ιntellexa στην Ελλάδα και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2020. «Όταν ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των πρώτων στελεχών, εκεί τα έκαναν και μαντάρα… Το 2019 είναι κομβικό σημείο», είπε και πρόσθεσε πως αφότου ξέσπασε το Κυπριακό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, και μπήκε πρόστιμο, «η Ελληνική Κυβέρνηση αναζητά λογισμικό παρακολούθησης… Όταν λέμε ελληνική Κυβέρνηση, ποιους εννοούμε: ΕΥΠ, με γραφείο Πρωθυπουργού και την εποπτεία έχει ο Γρήγορης Δημητριαδης, ο οποίος ζητάει συνδρομή φίλων και γνωστών…»

Σε κάθε περίπτωση, ο Θανάσης Κουκάκης τόνισε ότι «το “Άγιο Δισκοπότηρο” της υπόθεσης αυτής ήταν οι συμφωνίες για τα αμυντικά προγράμματα».

Ο δημοσιογράφος ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να δώσουν απαντήσεις και άλλοι μάρτυρες. Η κατάθεσή του θα συνεχιστεί και αύριο.