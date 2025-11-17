«Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στα όσα είπε η Ράνια Θρασκιά περί ανοιχτού διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με τις προοδευτικές δυνάμεις και το τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

Συνέχισε δε, αναφέροντας πως «με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!

Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Πού να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ. Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους».

Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα σχολίασε πως «πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα. Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους. Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα "παραϋπουργεία δικαιοσύνης" του κ. Τσίπρα και "κρεμάστηκαν στα μανταλάκια";

»Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από "συντρόφους" τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;»

Η Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας ερωτηθείσα για το αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε καταφατικά και σημείωσε μεταξύ άλλων πως «όχι, δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί ο κ. Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό που μας απειλεί ως χώρα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας (...)Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής ακόμα και με τον κ. Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο. Οποιοδήποτε κάθεται κάτω από το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που είναι κοστολογημένο σε όλα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, είναι ένας συνομιλητής μας αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη».

