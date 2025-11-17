«Ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο, πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι», τόνισε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά.

«Ζήτημα» προκύπτει για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, με τη δήλωση της Ράνιας Θρασκιά πως «ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο, πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι», μη αποκλείοντας από αυτόν τον διάλογο τον Αλέξη Τσίπρα.

Η αντίδραση Μαρινάκη

«Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από "συντρόφους" τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Επισημαίνει ότι η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα και προσθέτει «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ρωτάει αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια;».

Θρασκιά: Ανοιχτοί στον διάλογο, ακόμη και με τον Αλ. Τσίπρα

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ, η Ράνια Θρασκιά κληθείσα να σχολιάσει αν ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί απειλή για το ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Όχι, δεν νιώθουμε καθόλου στο ΠΑΣΟΚ ότι μας απειλεί. Αυτό που μας απειλεί, ως χώρα, είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές που ενώ οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες δυστυχούν, σε πολλά επίπεδα».

Ερωτηθείσα αν η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα «κλείνει» τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Είναι μια δυναμική κατάσταση και δεν θα ήθελα να προβλέψω περαιτέρω δεινά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω, ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο, πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι».

Στην ερώτηση αν σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο Αλέξης Τσίπρας, είπε: «Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτό τον διάλογο. Αλλά είναι ξεκάθαρο και αυτό το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμα το κυβερνητικό του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας συνομιλητής μας. Αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Στην ερώτηση αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Κοιτάξτε, δεν έχω καμία αντίρρηση να διαβάζω βιβλία και δεν έχω καμία αντίρρηση να διαβάζω και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Με την πρώτη ευκαιρία, θα το έκανα».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα "δεν είμαι ο Χάρι Πότερ. Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

«Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου "με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι". Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ. Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.