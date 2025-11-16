Έφυγε σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια.

O πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια.

Τον Δημήτρη Σταμάτη αποχαιρέτησε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση του οποίου είχε διατελέσει υπουργός, λέγοντας: «Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Σταμάτης

Ο Δημήτρης Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 - 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.