«Κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων σημαίνει ότι χάνουμε ευρωπαϊκό χρήμα» σχολίασε, επίσης.

«Η αποκάλυψη της μυστικής συνάντησης στην Αθήνα- και μάλιστα όχι από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από το ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ στο Twitter- επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία Μητσοτάκη-Νετανιάχου προχωράει στο σκοτάδι» τονίζει μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων σημαίνει ότι χάνουμε ευρωπαϊκό χρήμα και πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Προσθέστε, λοιπόν, στα 150 εκ. ευρώ τα 415 εκ. ευρώ από τα πρόστιμα συν όσα θα προστίθενται από τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και ορίστε ο λογαριασμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη!» ανέφερε, επίσης.

Αυτές είναι οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.

1. Ξέρεις γιατί πληρώνεις ακριβά το ρεύμα;

Προχθές στην ώρα του Πρωθυπουργού με θέμα την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωνε ότι η αγορά λειτουργεί με κανόνες και διαφάνεια και ότι η κυβέρνηση επεμβαίνει όπου υπάρχουν υπερβολικές πρακτικές.

Τρεις μέρες πριν, ο ACER - ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, δηλαδή η ευρωπαϊκή αρχή που ελέγχει όλες τις αγορές ενέργειας στην ΕΕ - έδειξε σε έκθεσή της ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες ρεύματος ανέβαζαν τις τιμές τεχνητά.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι σε ώρες μεγάλης ζήτησης, κάποιες εταιρείες απέσυραν ενέργεια από την αγορά ή άφηναν μόνο πανάκριβες προσφορές, ώστε η τιμή να εκτοξευθεί.

Σε απλά ελληνικά: έκαναν παιχνίδι στην αγορά ρεύματος και ο κόσμος πλήρωνε λογαριασμούς-φωτιά.

Και τι κάνει (ή μάλλον τι δεν κάνει) η κυβέρνηση;

– Δεν βάζει πλαφόν όταν υπάρχουν ύποπτες εκτοξεύσεις τιμών.

– Δεν επιβάλλει ουσιαστικούς ελέγχους.

– Αφήνει την αγορά να λειτουργεί όπως θέλουν οι λίγοι: χρεώνοντας τη φτηνή ενέργεια από ΑΠΕ ως ακριβό φυσικό αέριο.

Όταν ακόμη και η ευρωπαϊκή αρχή σου χτυπάει καμπανάκι ότι η αγορά ενέργειας χειραγωγείται και ότι η δική μας Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων πρέπει να δράσει, τότε εμφανώς κανείς δεν προστατεύει τους καταναλωτές από αυτούς που φτιάχνουν τις τιμές με σκοπό την αισχροκέρδεια.

Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν είναι είδηση.

Τουλάχιστον όχι για εμάς στη Νέα Αριστερά.

Έχουμε καταθέσει σειρά ερωτήσεων στη Βουλή.

Ενώ προ καιρού είχα επισκεφθεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να συζητήσω με την Πρόεδρο κ. Σαρπ ακριβώς για αυτά τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και χειραγώγησης των τιμών στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω της Δεξιάς και των συμφερόντων που εξυπηρετεί.

2. Το σκάνδαλο κι ο λογαριασμός

Την περασμένη Πέμπτη είχαμε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα για τον αγροτικό τομέα.

Την ώρα που οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν φτάσει περίπου στο 1 δισ. ευρώ και η εξάπλωση της ευλογιάς έχει οδηγήσει στη θανάτωση 400.000 και πλέον ζώων και ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο όριο της επιβίωσης, ο Υπουργός κ. Τσιάρας εμφανίστηκε στη Βουλή ως άμοιρος ευθυνών.

Τα ίδια και στην Εξεταστική Επιτροπή – καμία κυβερνητική ευθύνη.

Δεν υπάρχει καν πολιτικό σκάνδαλο (!), κατά τον κ. Βορίδη.

Η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων έχει δυο καταστροφικές συνέπειες: από τη μια οι αγρότισσες και οι αγρότες παλεύουν με την επιβίωση κι από την άλλη το μάρμαρο πληρώνουν στο τέλος οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Θα επαναλάβω αυτό που είπα στη Βουλή.

Κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων σημαίνει ότι χάνουμε ευρωπαϊκό χρήμα και πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Προσθέστε, λοιπόν, στα 150 εκ. ευρώ τα 415 εκ. ευρώ από τα πρόστιμα συν όσα θα προστίθενται από τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και ορίστε ο λογαριασμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη!

3. Πάλι η Eurostat δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση

Η Eurostat ανακοίνωσε ότι για το 2024 ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ έφτασε τα 39.800 ευρώ.

Η Ελλάδα; 18.000 ευρώ. Στην προτελευταία θέση.

Δεν είναι ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Είναι ελληνική πολιτική επιλογή.

Γιατί όταν στην Ελλάδα ο μισθός είναι ο μισός ή το ένα τρίτο του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού, δεν φταίει ούτε η διεθνής κατάσταση, ούτε η πρόσφατη οικονομική κρίση.

Η ΝΔ έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι ελληνική οικονομία δεν θα επενδύσει σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα ή στην καινοτομία. Έχει αποφασίσει ότι το «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» είναι ο χαμηλός μισθός. Η φτώχια των εργαζομένων δηλαδή.

Όταν μια κυβέρνηση θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη ταυτίζεται με τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε:

μισθοί καθηλωμένοι, ζωή πανάκριβη, brain drain, έκρηξη του δημογραφικού, χώρα σε στασιμότητα.

4. Εν κρυπτώ

Η αποκάλυψη της μυστικής συνάντησης στην Αθήνα –και μάλιστα όχι από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από το ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ στο Twitter– επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία Μητσοτάκη–Νετανιάχου προχωράει στο σκοτάδι.

Είναι αδιανόητο να μη δίνεται καμία επίσημη ενημέρωση για επαφές με στελέχη μιας κυβέρνησης που κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

Τι ακριβώς συζητήθηκε, λοιπόν, και πώς εμπλέκεται η Ελλάδα; Για ποιο λόγο η μυστικότητα;

Η χώρα μας δεν μπορεί να σύρεται σε πολεμικούς σχεδιασμούς ούτε να εμφανίζεται ως συνένοχος σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Απαιτούμε άμεση ενημέρωση της Βουλής.

5. Φέρετρα με σημαία

Στο Athens Security Forum 2025, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας» με «επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας». Φάνηκε μάλιστα προβληματισμένος που «σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία».

Τι σημαίνει αυτό στην ουσία;

Για δεκαετίες η ΕΕ παρουσιαζόταν ως το πολιτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στις πολεμικές συγκρούσεις και τους εθνικισμούς.

Τώρα η Λαϊκή Δεξιά, η παράταξη που παριστάνει την κληρονόμο της «ευρωπαϊκής ιδέας», μας καλεί να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα: στην αποδοχή της «αυτοθυσίας». Δηλαδή του ανθρώπινου κόστους.

Γιατί αυτή η αλλαγή αφήγησης;

Όχι επειδή υπάρχει κάποια προφανής και αδιαμφισβήτητη απειλή.

Όχι γιατί η διπλωματία έχει εξαντληθεί.

Αλλά επειδή εκεί οδηγούν τα αναπτυξιακά αδιέξοδα των ευρωπαϊκών ελίτ και αυτό απαιτούν τα συμφέροντα της πολεμικής βιομηχανίας.

Οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δεξιάς έχουν δεσμευτεί σε εξοπλισμούς-μαμούθ και χρειάζονται μια νέα νομιμοποίηση.

Και τι καταλήγουν να λένε;

Ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη.

Δηλαδή να αποδεχτούμε μια Ευρώπη της μόνιμης στρατιωτικής ετοιμότητας, της πειθαρχίας, του φόβου.

Όταν ένας Υπουργός μιλά δημόσια για την πιθανότητα «φέρετρα» να αποτελούν μέρος της «νέας κουλτούρας», η αλήθεια είναι μία: η ρητορική αυτή μυρίζει ανθρώπινο αίμα.

Είναι η ώρα να πούμε ΣΤΟΠ σε όλα αυτά.

Γιατί υπάρχει άλλος δρόμος.

Ο δρόμος της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης ανάπτυξης και της ειρήνης.

Και για να τον βαδίσουμε ένας τρόπος υπάρχει:

Μέτωπο και ενότητα. Τώρα».