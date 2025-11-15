Όσα δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Συνάντηση, που διήρκησε σχεδόν δύο ώρες, είχε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε:

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για σχεδόν δύο ώρες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που με δέχτηκε. Είναι ένας πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.

Ως παιδί του ελληνισμού από το εξωτερικό, κάθε φορά που επισκέπτομαι τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά και γενικότερα κάθε φορά που βλέπεις την καρδιά του ελληνισμού εκτός της επικράτειας, αισθάνομαι συγκίνηση και χρέος να στηρίξουμε ως πολιτεία τις διεκδικήσεις του ελληνισμού. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των διεκδικήσεων είναι η θρησκεία μας, το δόγμα μας και η επιρροή που πρέπει να έχει ο πνευματικός μας ηγέτης».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα περιβάλλοντος, ειρήνης, των πιέσεων που δέχεται η κοινωνία λόγω των οικονομικών δυσκολιών, καθώς και στις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν τον άνθρωπο και τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ο πολιτισμός, η παιδεία και η θρησκεία, ως άξονες που διαμορφώνουν τον σύγχρονο δημόσιο βίο.

Ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την προοπτική επαναλειτουργίας της και διαβεβαίωσε ότι το Κίνημα Δημοκρατίας θα στηρίξει με συνέπεια το Οικουμενικό Πατριαρχείο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπενθύμισε επίσης την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μονή Σινά, επισημαίνοντας τη σταθερή του δέσμευση για την προστασία και προαγωγή των θεμάτων που απασχολούν τον οικουμενικό ελληνισμό.

«Είναι κάτι το οποίο προφανώς επιθυμώ να στηρίξω και να δείξουμε τη στήριξή μας στον Πατριάρχη για όλα τα ζητήματα και για την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης, αλλά και γενικότερα όπου μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υπογράμμισε:

«Μας πληγώνει όλους να συγκρούονται δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί. Η Ευρώπη οφείλει να είναι πιο έντονη και πιο διεκδικητική, ώστε να υπάρξει επιτέλους ειρήνη στο Ουκρανικό».

Το Κίνημα Δημοκρατίας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υποστηρίζοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις του και προωθώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο και το έργο του σε διεθνές επίπεδο».