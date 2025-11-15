«Κυβέρνηση χωρίς επίγνωση αφήνει την λύση των προβλημάτων στο ChatGPT» σχολιάζει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει σε δήλωσή του πως «η εικόνα του Πρωθυπουργού να συζητά με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να βρίσκει ξεκαρδιστικό οτι τα όσπρια απο το ελληνικό χωράφι πωλούνται στο ράφι του σούπερ μάρκετ 15 και 16 φορές πάνω λόγω αισχροκέρδειας των μεσαζόντων, είναι το λιγότερο τραγική.

Απέναντι στο ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς και την ασυδοσία, απαντά οτι δεν είναι ο... Χάρι Πότερ.

Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να παριστάνει τον «διώκτη» των ολιγοπωλίων, ενω επί διακυβέρνησης του σπάνε όλα τα ρεκόρ κερδοφορίας, μοιάζει με χοντροκομμένη παρωδία.

Ακόμη περιμένουμε να απαντήσει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πόσα χρήματα εχει εισπράξει απο τα πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί.

Πότε στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε κυβέρνηση σε τέτοια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών.

Κυβερνούν χωρίς επίγνωση, χωρίς σχέδιο και στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, έχουν αφήσει στο chat gpt τη διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων».