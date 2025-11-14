Με βουλευτές της ΝΔ συζήτησε ο πρωθυπουργός στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά τη «μετωπική» με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια.

Τα «χαρτιά» του για το πότε θα γίνουν εκλογές, άνοιξε ανεπίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής, παρουσία των κοινοβουλευτικών συντακτών.

Ο πρωθυπουργός δεν άφησε χαμένη ερώτηση δημοσιογράφου και ανέφερε πως οι εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα του 2027.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

Δ: Τον Μάρτιο δεν είπατε ότι θα γίνουν οι εκλογές;

Κ.Μ.: Δεν είπα τον Μάρτιο

Δ: Ε, Μάρτη - Απρίλη. Ε, άνοιξη…

Κ.Μ.: Μάρτης είναι χειμώνας.

Δ: Θα ψήσετε την άνοιξη του ΄27;

Κ.Μ.: Υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσουμε τα έθιμα του Πάσχα;

Δ. Μαρκόπουλος: Μη μας ψήνεις τώρα κι εσύ…

Κ.Μ.: Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί… Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω.

Η «βελόνα» των δημοσκοπήσεων

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπικές «βελόνες», τόσο για τη ΝΔ όσο και για το ΠΑΣΟΚ. «Η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Οι άλλες βελόνες πάνε προς τα κάτω. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας», σχολίασε με νόημα, ενώ απαντώντας για το αν τα πράγματα είναι χειρότερα απ’ όσα είπε ο Παύλος Γερουλάνος για το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο. Να θυμίσω όμως τις δημοσκοπήσεις του ’23 πριν τις εκλογές. Έχουμε καιρό ακόμη, έχουμε και γιορτές τώρα».

Οι μπαλωθιές

Η συζήτηση έφτασε και στην οπλοκατοχή μετά τα όσα τραγικά έγιναν στην Κρήτη, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να τονίζει πως πρέπει να καταργηθούν πλήρως και τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει πως αυτό είναι μονόδρομος.

Μάλιστα έριξε στο τραπέζι και να αλλαχτούν συμβολικά οι πινακίδες στην Κρήτη όπου υπάρχουν τρύπες από πυροβολισμούς. Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως έχει μειωθεί η ένταση του φαινομένου σε σχέση με το παρελθόν, τόνισε ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρξει σύγχυση και να πληγούν τα σκοπευτήρια, καθώς η σκοποβολή είναι ολυμπιακό άθλημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αστειευόμενος, είπε ότι ήταν «lapsus» η δήλωση πως θα συλλαμβάνονται τα ζευγάρια, σχολιάζοντας ότι «τη νύφη μπορεί, τον γαμπρό όχι».

Τα τραπεζώματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να συναντά πιο τακτικά τους βουλευτές του, είπε πως «πάντα κάναμε συναντήσεις. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος για κατ' ιδίαν συναντήσεις και τα γεύματα ωραία είναι γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Η τελευταία του αποστροφή, άνοιξε τον παρακάτω διάλογο με τους παρευρισκόμενους βουλευτές:

Αμυράς: Θα βάλουμε και ρεβίθια ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης: Τι είναι αυτά τα ρεβίθια; Έχουμε κανέναν να παράγει ρεβίθια στον νομό;

Μπακογιάννη: Είναι αλήθεια ότι τα όσπρια έχουν εκτιναχθεί και δεν καταλαβαίνω και γιατί

Τραγάκης: Έχουν λιγότερη παραγωγή λόγω έλλειψης νερού

Μητσοτάκης: Δεν είπε αυτό ο Ανδρουλάκης, είπε ότι είναι 15 φορές πιο ακριβό από το χωράφι στο ράφι.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το τι του μεταφέρουν οι βουλευτές των περιφερειών, απάντησε πως «λένε την αλήθεια και πρέπει να τους ακούμε».

