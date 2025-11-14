Μόνος ισχυρός σύμμαχος της Ν.Δ όλα τα τελευταία δύο χρόνια η μεγάλη απόσταση που διατηρεί από το ΠΑΣΟΚ.

Μικρή ανάσα πήρε εκτιμά ότι πήρε η κυβέρνηση λόγω των ενεργειακών Συμφωνιών που υπέγραψε στο Ζάππειο με Αμερικανικούς κολοσσούς.

Και είναι γεγονός ότι από τις αρχές του 2025 – σχεδόν ένα χρόνο τώρα – κάθε απόπειρα να δημιουργήσει θετικό momentum έπεφτε στο κενό.

Μετά τα ογκώδη συλλαλητήρια για τα Τέμπη έχασε βηματισμό ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να ακυρώσει κάθε μετέπειτα προσπάθεια δημοσκοπικής ανάκαμψης.

Ανάκαμψη που μοιάζει ολοένα και πιο δύσκολη για μία κυβέρνηση που μπαίνει στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης έχοντας απωλέσει σε μεγάλο βαθμό το ηθικό της πλεονέκτημα με πολλά ανοικτά μέτωπα και με την αναμενόμενη κόπωση και φθορά να λειτουργεί προσθετικά.

Στάσιμη η εικόνα της κυβέρνησης πλην ενεργειακών

Με εξαίρεση τα ενεργειακά -στα οποία οι πολίτες στην πλειοψηφία τους δίνουν μεγάλη βαθμολογία - στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσίασε το Action 24 η κυβέρνηση παραμένει στα ίδια ποσοστά του Σεπτεμβρίου. Στο 23,4% στην πρόθεση και στο 30,2 % στην εκτίμηση ψήφου. Με δεδομένο ότι όλοι οι αναλυτές θεωρούν γνήσιο ποσοστό αυτό που καταγράφει η πρόθεση και όχι η εκτίμηση ψήφου (η αναγωγή γίνεται συνήθως με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023 χωρίς κανείς να ξέρει αν η τότε συμπεριφορά των ψηφοφόρων παραμένει ίδια και σήμερα), η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη.

Προβληματισμός για τον κίνδυνο ψήφου διαμαρτυρίας

Στον προβληματισμό της Ν.Δ. έρχεται να προστεθεί και το ποσοστό που δίνουν οι δεξιοί ψηφοφόροι σε ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά. Ακόμη και το 3,5% (δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε ) ή μέρος του 16,9% (δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει ), συνιστά κακό σενάριο για τη Ν.Δ. που δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μία παραπάνω ψήφο χωρίς να κινδυνεύει με εκλογική συντριβή.

Διότι τα έμπειρα κυβερνητικά στελέχη σκέφτονται με τρόμο το σενάριο της ψήφου διαμαρτυρίας στις πρώτες εκλογές που θα μπορούσε – όπως λένε στο παρασκήνιο- να ρίξει τη Ν.Δ σε ποσοστά ακόμη και κάτω του 20%.

Αβέβαιο το κυβερνητικό μέλλον

Ο έντονος προβληματισμός προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από τώρα τι μπορεί μεσολαβήσει μέχρι τις εκλογές. Αν προκύψει νέο σκάνδαλο, αν έρθει νέα δικογραφία από την Ευρωπαική Εισαγγελία στη βουλή και ποιους θα αφορά (δεδομένου ότι ακόμη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης) ή ποιο άλλο αυτογκόλ μπορεί να βάλει η κυβέρνηση.

Επί του παρόντος, η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τον θετικό αντίκτυπο των ενεργειακών συμφωνιών βάζοντας μπροστά την μεγάλη εικόνα και στρώνοντας το χαλί για τα εκλογικά διλήμματα.

Η κοινοβουλευτική μάχη για την ακρίβεια

Στην σημερινή κοινοβουλευτική αναμέτρηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Ν. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις δύο Ελλάδες. Σε εκείνη που επενδύει στα λάθη της κυβέρνησης και διαστρεβλώσει την συνολική εικόνα και σε εκείνη – που παραμένει πλειοψηφία με βάση τις δημοσκοπήσεις - και επιλέγει να δει τα θετικά αποτελέσματα της κυβέρνησης παρά τα όποια λάθη αδυναμίες ή αστοχίες.

Στο κομμάτι αυτό καθ΄ αυτό της ακρίβειας, ο Κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με στοιχεία (αύξηση εισοδήματος και καταθέσεων, μείωση πληθωρισμού κλπ) να δείξει ότι παρότι υπάρχει ακρίβεια η εικόνα δεν είναι καταστροφική όπως λέει η αντιπολίτευση συνεπικουρούμενη από κάποια ΜΜΕ.

Δεξιό ανάχωμα οι ενεργειακές συμφωνίες

Ταυτόχρονα στο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι ενεργειακές Συμφωνίες θα λειτουργήσουν για κάποιο διάστημα κατευναστικά στο δεξιό ακροατήριο μειώνοντας τις φωνές αυστηρής κριτικής και από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. «Η ψήφο εμπιστοσύνης εκ μέρους των ΗΠΑ θα ‘βουλώσει΄ στόματα» έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος αναφερόμενος στις εσωκομματικές επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για απουσία σχέσεων με την κυβέρνηση Τραμπ ή αδυναμίας αντιμετώπισης της Τουρκίας μετά το σερί των προκλήσεων το τελευταίο διάστημα.