Αναποφάσιστοι και αποχή οι «άγνωστοι Χ» των εκλογών.

Ένα ακόμη «ιστορικό χαμηλό» μετράει η Ν.Δ. με ποσοστό 23,3% στην πρόθεση ψήφου. Αντίστοιχο ποσοστό (23,3%) σημείωσε μόνον τον Μάρτιο του 2024 αμέσως μετά τα ογκώδη συλλαλητήρια για τα Τέμπη.

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης της Alco που παρουσίασε ο Alpha είναι η αύξηση των αναποφάσιστων κατά 2,5 μονάδες μέσα σε έναν μήνα. Με ταυτόχρονο double score στην αύξηση των αναποφάσιστων μέσα σε έναν χρόνο. Από το 11,9% τον Ιανουάριο οι αναποφάσιστοι εκτινάχθηκαν στο 21,5% τον Νοέμβριο!

Ένας στους πέντε ψηφοφόρους, δηλαδή, σήμερα δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Πρόκειται για το 21,5% του εκλογικού Σώματος εκ των οποίων οι μισοί προέρχονται από την Ν.Δ.

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο αφορά όσους απέχουν σταθερά από τις κάλπες. Ένας στους δέκα ψηφοφόρους δηλώνουν ακόμη και σήμερα ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πρόκειται για μία τεράστια δεξαμενή ψήφων που κυμαίνεται από 1,3- 1,5 εκατομμύρια πολίτες.

Κρίσιμο βαρόμετρο το 36% των ψηφοφόρων

Το βασικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης της Alco είναι ότι τα «βαρόμετρα» των επόμενων εθνικών εκλογών είναι δύο:

- Ποιος θα κερδίσει τους αναποφάσιστους

- Ποιος θα καταφέρει - αν το καταφέρει - να σηκώσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους από τον καναπέ.

Οι αναλυτές μιλάνε για δύο κρίσιμες δεξαμενές, αφού αντιπροσωπεύουν το 36% του εκλογικού Σώματος. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 21,5% και όσοι απέχουν συνειδητά αγγίζουν το 15% των ψηφοφόρων.

Κάτω και από το ποσοστό των ευρωεκλογών

Η εξίσωση των εκλογών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τη Ν.Δ.

Με βάση τα σημερινά ευρήματα το 23,3% στην Πρόθεση ψήφου αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 27,3% σε πραγματικές κάλπες αν υποθέσουμε ότι η Ν.Δ. καταφέρει να πάρει πίσω 4 μονάδες από την δεξαμενή των αναποφάσιστων (δεδομένου ότι από το 21,5% περίπου οι μισοί προέρχονται από τη Ν.Δ).

Πρόκειται για ποσοστό κάτω και από αυτό των ευρωεκλογών (28,3%), με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η Ν.Δ. κατάφερε να συγκρατήσει και κάποιες απώλειες από τα δεξιά της με την πρόσφατη τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Δύσκολα επιστρέφουν οι αναποφάσιστοι

Με βάση τα παραπάνω η Ν.Δ βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Αφενός διότι η επιστροφή των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων δεν θεωρείται με τα σημερινά δεδομένα εύκολη υπόθεση. Πρώτον, διότι αυξάνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση.

Ποσοστό που έχει περισσότερες πιθανότητες να αυξηθεί αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να βάζει αυτογκόλ. Όπως έγινε με την διαχείριση του λουκέτου στα ΕΛΤΑ, της μετωπικής κόντρας Κ. Μητσοτάκη - Ν. Δένδια, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών κλπ.

Στο στατιστικό όριο του 25%

Αφετέρου, διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να ξηλωθεί περαιτέρω το κυβερνητικό πουλόβερ με τα ποσοστά να πλησιάσουν επικίνδυνα στο 25%, όριο που θεωρείται καταστροφικό, αφού η ΝΔ από αυτό το ποσοστό και κάτω δεν θα δικαιούται ούτε μπόνους.

Ακόμη και το γενικότερο ζοφερό κλίμα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις για την εικόνα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να είναι πλέον σύμμαχος στα κυβερνητικά σχέδια.

Ο συνδυασμός δυσφορίας από τις κυβερνητικές πολιτικές, της γενικότερης αίσθησης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση και της κρίσης θεσμών κάνουν όλο και περισσότερους πολίτες να κάθονται στη γωνία και να περιμένουν ένα θαύμα.