Βίντεο με τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δηλώσεις επί των αιτημάτων των αγροτών έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

«Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, ημέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα» είπε αρχικά ο υπουργός και συνέχισε: «Την ίδια στιγμή τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζομένους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια ενόψει των γιορτών».

{https://www.youtube.com/watch?v=TyKsh0WL3Gc}

«Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, η κυβέρνηση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά και το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τις διεθνείς αναταράξεις και τις δομικές αδυναμίες δεκαετιών. Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται, ούτε υποτιμώνται. Ακριβώς για αυτό η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες και επεδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης».