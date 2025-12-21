Οι πολίτες εκφράζουν υποστήριξη και οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ τα αιτήματα των αγροτών αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα.

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ, παρά τις νέες εκκλήσεις προς τους αγρότες.

Σε δηλώσεις του, ο Κώστας Τσιάρας, χθες, τόνισε ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, ιδιαίτερα εν όψει των εορτών.

Οι αγρότες, ωστόσο, αντέτειναν ότι θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ανοίγοντας τα διόδια για τους ταξιδιώτες, αλλά προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προχώρησαν χθες Σάββατο σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους προς τους οδηγούς. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται, καθώς όσα ακούστηκαν ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Μπλόκα και στις γιορτές αλλά σε συντονισμό με τις Αρχές

Σήμερα, στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες πραγματοποιούν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα δεν προχωρούν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες.

Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.

Πλήρη αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών.

Άλλα ζητήματα φορολογικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Σήμερα, Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου εκεί θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Οι αγρότες συντονίζονται με τις Αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία να προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφίας της έρευνας και της ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Αν οι αστυνομικές αρχές διαπιστώσουν ότι έχουν συμβεί αδικήματα σε αυτή την περίπτωση, τότε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι θα δεχτούν τις ποινικές διώξεις.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

