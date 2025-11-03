Η «ακτινογραφία» των αναποφάσιστων, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Η ΝΔ ισοφάρισε το ιστορικό χαμηλό της από το 2019, ενώ σε υψηλότερο επίπεδο από το 2016 είναι οι αναποφάσιστοι, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ALCO.

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, καταγράφεται ευρεία απογοήτευση για τους θεσμούς. Το 83% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι υπάρχει κρίση θεσμών.

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 23,3% υποχωρώντας από το 24% που ήταν το ποσοστό της τον Σεπτέμβριο. Έτσι, το κυβερνών κόμμα ισοφαρίζει το ιστορικό χαμηλό του από το 2019, ποσοστό στο οποίο είχε βρεθεί και τον περασμένο Μάρτιο, αμέσως μετά τις ογκώδεις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση δεν καρπώνεται τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11,7%, από 11,5% στην προηγούμενη μέτρηση, η Ελληνική Λύση υποχωρεί από το 9,3% στο 8,9% και η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει από το 7,1% στο 6,4%. Σταθερά στο 7,1% είναι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί από το 6,2% στο 5%. Στο 3,4% (από 3,6%) είναι η Φωνή Λογικής, «άλλο κόμμα» απαντά το 4,4%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 21,5%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδα 2016 οι αναποφάσιστοι - Η «ακτινογραφία» τους

Το ποσοστό των αναποφάσιστων αυξήθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ALCO, αλλά έχει σημείωσε άνοδο 9,6% από τον Ιανουάριο. Μάλιστα, ο Κώστας Παναγόπουλος σημείωσε ότι η ALCO δεν έχει καταγράψει τόσο υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων από το 2016.

Από τους αναποφάσιστους, το 23% αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί, το ίδιο ποσοστό ως κεντρώοι και επίσης 23% απαντούν «τίποτα». Το 13% δηλώνουν κεντροαριστεροί, το 7% δεξιοί και το 5% αριστεροί.

Το 59% των αναποφάσιστων είναι γυναίκες και το 41% άνδρες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στις ηλικίες 45-64 (44%) και 25-44 ετών (32%).

Κρίση θεσμών «βλέπει» το 83%

Το 83% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απαντούν ότι υπάρχει κρίση θεσμών και μόλις το 11% εκφράζει διαφορετική άποψη.

Σε ερώτηση ποιος ευθύνεται για την κρίση θεσμών, το 34% απαντούν η κυβέρνηση και το 31% όλα τα κόμμα εξίσου. Επίσης, το 18% θεωρούν ότι ευθύνονται πρόσωπα που εκπροσωπούν τους θεσμούς.

Καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν οι περισσότεροι για τη Δικαιοσύνη (43%), τη Βουλή (48%), την κυβέρνηση (52%) και τα κόμματα (50%).

Τέλος, το 50% διαφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το 39% συμφωνούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz90g48wc95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ολόκληρη η δημοσκόπηση