Σαρωτικό το ποσοστό των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης, 75,6%, απαντά πώς δεν θα ψήφιζε ποτέ κόμμα Σαμαρά.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 24,3% έναντι του 11% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟK καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action24.

Στη δημοσκόπηση οι πολίτες έκριναn τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις των Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά ενώ απάντησαν στο εάν θα ψήφιζαν κόμμα

υπό την ηγεσία των δυο πρώην πρωθυπουργών.

Πρόθεση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,4% στην πρόθεση ψήφου με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Ελληνική Λύση με 8,6%, ακολουθεί τη Πλεύση Ελευθερίας με 7,2% και το ΚΚΕ με 6,5%. Οριακά πάνω από το 3% με ποσοστό 3,6% βρίσκεται η Φωνή Λογικής και με 3,4%, αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ κάτω από το όριο βρίσκονται ΜέΡΑ25 (2,7%), Κίνημα Δημοκρατίας (2,2%), Νίκη (2%) ενώ από 1% συγκεντρώνουν Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες.

Εκτίμηση ψήφου

Ποσοστό 30,2% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει δεύτερο στο 13,7% και η Ελληνική Λύση τρίτη με 10,7%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, το ΚΚΕ με 8,1%, η Φωνή Λογικής με 4,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%. Ποσοστό 3,4% συγκεντρώνει το ΜέΡΑ25, 2,7% το Κίνημα Δημοκρατίας, 2,5% η Νίκη, και από 1,2% Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες αντίστοιχα.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά σημειώνει μικρή πτώση από το 30,5% (Σεπτέμβριος 2025) στο 30,2% (Νοέμβριος 2025), ενώ το ΠΑΣΟΚ από το 14% πέφτει το 13,7%. Πτώση μίας μονάδας καταγράφει η Ελληνική Λύση από το 11,7% στο 10,7% ενώ πιο σημαντική είναι η μείωση στα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας που από το 11,7% τον Σεπτέμβριο έπεσε το 9% τον Νοέμβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε στα νούμερα του Σεπτεμβρίου (4,2%), καθώς δεν μπόρεσε να διατηρήσει την αύξηση που κατέγραψε τον Οκτώβριο στο 4,5%.

Κόμμα Τσίπρα - Κόμμα Σαμαρά

Στο ερώτημα αν θα μπορούσαν να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα, οι ερωτηθέντες ήταν αρνητικοί σε ποσοστό 65,7% που απέκλεισαν κάθε ενδεχόμενο ενώ το 21,1% δήλωσαν πως θα μπορούσαν ενώ το 8,9% είπαν πως σίγουρα θα τα έκαναν. Ποσοστό της τάξης του 4,3% ανήκει στους αναποφάσιστους.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά, το συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 75,6% είναι απολύτως σίγουρο ότι ποτέ δεν θα ψήφισε ενώ μόλις το 16,9% αφήνει μία πιθανότητα να μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Μόλις το 3,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ωστόσο.

Το 50% των ερωτηθέντων προερχόμενων από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν να ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα ενώ αρνητικές είναι οι απαντήσεις για τους ψηφοφόρους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ (69,6%) από το ΚΚΕ (66,7%) και από την Πλεύση Ελευθερίας (56,3%). Ωστόσο το 34,4% των προερχόμενων από την Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν πως θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός ο Κανένας παραδοσιακά κατέχει την πρώτη θέση με 30,8% ενώ ακολουθεί με 29,1% ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Κυριάκο Βελόπουλο που συγκεντρώνει 7,1% και τον οριακά τρίτο Νίκο Ανδρουλάκη με 7%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,9%.

Ωστόσο τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη σημείωσαν αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, από το 27,9% στο 29,1%. Αύξηση κατέγραψαν και τα ποσοστά του Κυριάκου Βελόπουλου από 6,9% σε 7,5% ενώ πτώση κατέγραψαν Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκης από 7,2% στο 6,9% και από 7,1% στο 7% αντίστοιχα.

Εξελίξεις στην ενέργεια

Τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας σχολίασαν οι ψηφοφόροι στη δημοσκόπηση με ποσοστό της τάξης του 54,5% να θεωρούν ότι θα ενισχυθεί η πορεία της χώρας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καλύτερες τιμές ενέργειας ενώ το 42% έχει αρνητική άποψη για το θέμα.

Σε ότ,ι αφορά στις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ με τις εξελίξεις στην ενέργεια και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν το 73,1% θεωρεί ότι είναι θετικές, ενώ το 22,4% δεν θεωρεί ότι θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο το 35,7% θεωρεί σημαντική κίνηση, το 32,2% αρκετά σημαντική ενώ αρνητικά προσκείμενοι είναι το 17,8% (λίγο) και 11,8% (καθόλου) των ψηφοφόρων.

Τέλος, στο ερώτημα αν οι συμφωνίες του Ζαππείου μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο, το 48,9% θεωρεί πως μάλλον ναι ενώ το 38,2% είναι αρνητικό.