Το «σταυροδρόμι» στο οποίο αναφέρονται αμφότεροι Πρόεδρος και Γραμματέας, μάλλον προδιαγράφει διαφορετικές πορείες και σε κάθε περίπτωση για το κόμμα με τη σημερινή του σύνθεση οδηγεί σε αδιέξοδο…

Σε εξελίξεις αλλά de facto περαιτέρω όξυνση οδηγεί η απόφαση του Αλέξη Χαρίτση για προσφυγή στο καταστατικό του κόμματος και αξιοποίηση της πρόβλεψης για διεξαγωγή δημοψηφίσματος στα μέλη για τις στρατηγικές συμμαχιών του κόμματος. Και τούτο, διότι η πρωτοβουλία του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς να σηκώσει το γάντι που του πέταξε επί της ουσίας η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής απορρίπτοντας την εισήγησή του και να συγκεντρώσει υπογραφές μελών, θεωρείται από αρκετούς του «μπλοκ» Τσακαλώτου πως «τραβάει το σχοινί» και πως «επιχειρεί να παρακάμψει την απόφαση του Οργάνου».

Ενδεικτική του διαρκώς κλιμακούμενου διχασμού είναι η μακροσκελής απάντηση που επεφύλασσε αργά το βράδυ ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης στον Πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση, η οποία αφού αναγνωρίζει «την κοινή αγωνία» και πως «δεν υπάρχει εύκολος δρόμος», καταλήγει πως «στις 22-25 Ιανουαρίου θα γίνει το Πρoγραμματικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς που θα συζητήσει το Πρόγραμμα και τη Στρατηγική του κόμματος», απορρίπτοντας επί της ουσίας το δημοψήφισμα απευθείας στα μέλη και προκρίνοντας τις αποφάσεις από το σώμα των συνέδρων.

Εξίσου ενδεικτική πάντως της σύγκρουσης κορυφής που τείνει να λάβει χαρακτηριστικά ανοιχτού μετώπου με ορίζοντα διάσπασης είναι ακόμα και η επιλογή τίτλου της δήλωσης του Αλέξη Χαρίτση. «Η Νέα Αριστερά σε σταυροδρόμι» τιτλοφορεί ο επικεφαλής του κόμματος την παρέμβασή του, επί της ουσίας απαντώντας στο προ τριών ημερών άρθρο του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη «Η Αριστερά μπροστά σε σταυροδρόμια».

Όπως είχε αποκαλύψει τη Δευτέρα το Dnews, η πλευρά Χαρίτση, πίσω από την οποία στοιχίζονται η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στελέχη όπως ο Νίκος Βούτσης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Γιώργος Σταθάκης, Αριστείδης Μπαλτάς, εκκινούν συλλογή υπογραφών μελών, προκειμένου η ίδια η βάση του κόμματος να τοποθετηθεί για το μείζον ζήτημα του στρατηγικού προσανατολισμού του, υπό τα δεδομένα ενδεχόμενου νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα είτε σύγκλισης και συνεργασίας με το Μέρα25 και ανένταχτες προσωπικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Αν και το εγχείρημα συλλογής σχεδόν 1.000 υπογραφών για τη συμπλήρωση του 25% των μελών όπως προβλέπει το καταστατικό δεν θεωρείται απλό, παρόλα αυτά στο «μπλοκ» που παίρνει την πρωτοβουλία υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να στεφθεί με επιτυχία.

Ωστόσο, ήδη διατυπώνονται επιχειρήματα κατά της πρωτοβουλίας από την πλευρά που απορρίπτει τον στρατηγικό προσανατολισμό αυτόν και τάσσεται υπέρ της προσπάθειας ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρίως στη λογική πως ακόμα και να επιτευχθεί η συγκέντρωση του 25% και να γίνει το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμά του είναι - πάλι σύμφωνα με το Καταστατικό - συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύει το κόμμα σε αντίθεση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Προεξοφλούν δηλαδή πως ακόμα και τα μέλη πλειοψηφικά να ψηφίσουν υπέρ των συνεργασιών χωρίς αποκλεισμούς, η απόφαση αυτή δεν θα υπερισχύσει της απόφασης των Οργάνων.

Με αυτά τα δεδομένα και με το κλίμα να πολώνεται καθημερινά (μία διαγώνια ματιά στις παρεμβάσεις και τα σχόλια στα social media στελεχών είναι ενδεικτική της όξυνσης με γεωμετρική πρόοδο), φαίνεται πως το «σταυροδρόμι» στο οποίο αναφέρονται αμφότεροι Πρόεδρος και Γραμματέας, μάλλον προδιαγράφει διαφορετικές πορείες και σε κάθε περίπτωση για το κόμμα με τη σημερινή του σύνθεση οδηγεί σε αδιέξοδο…