Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, την πορεία των πραγμάτων στο κόμμα μας και ευρύτερα στον αριστερό χώρο δεν μπορεί παρά να την καθορίσει η βάση του κόμματος, σημειώνει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Με μία μακροσκελή δήλωσή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σηκώνει το γάντι που πέταξε η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και ζητά να ανοίξει ο διάλογος στη βάση των μελών για το μέλλον του κόμματος και τις συνεργασίες που πρέπει να επιδιωχθούν, όπως είχε αποκαλύψει από τη Δευτέρα το Dnews (εδώ και εδώ).

«Θεωρώ ότι τα μέλη της Νέας Αριστεράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνεί. Ακούω την πολιτική διαφωνία. Δεν συμφωνώ, αλλά την ακούω» σημειώνει ο κ. Χαρίτσης και συνεχίζει: «Νιώθω όμως ότι δεν πρέπει ένα κομματικό παρελθόν που παλαιότερα μας ταλάνισε, γιατί κομματικές δομές αφέθηκαν να μη δουλεύουν, να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν.

Να ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση. Σε τελευταία ανάλυση, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, την πορεία των πραγμάτων στο κόμμα μας και ευρύτερα στον αριστερό χώρο δεν μπορεί παρά να την καθορίσει η βάση του κόμματος και ο κόσμος της Αριστεράς».

Με τον τρόπο αυτόν ο επικεφαλής της Πατησίων επαναφέρει τη συζήτηση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στα μέλη, προκειμένου με εσωκομματική δημοκρατία να αποφασιστεί κατά πόσο θα επιδιωχθούν συγκλίσεις και συνεργασίες «χωρίς αποκλεισμούς», άρα συμπεριλαμβανομένου και ενδεχόμενου νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, ή θα πρέπει η ΝεΑρ να επιδιώξει την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς μέσα από συνεργασία με το Μέρα25 και ανένταχτους του χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕ απέρριψε την πρόταση της ηγεσίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας της ΚΟ με 58 ψήφους έναντι 80 που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του Γραμματέα, Γαβριήλ Σακελλαρίδη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, τις αποφάσεις να μην τις πάρουν απευθείας τα μέλη αλλά το Συνέδριο.

Διαβάστε την ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση.

