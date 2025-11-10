Ο συσχετισμός δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να μακροημερεύσει...

Στην πλήρη επιβεβαίωση του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλεθει η Νέα Αριστερά κατέληξε η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με την εισήγηση της ηγεσίας για διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη βάση των μελών για τη στρατηγική του κόμματος να απορρίπτεται εκ νέου από την πλειοψηφία του Οργάνου.

Ο συσχετισμός δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί, με την ηγεσία και τη συντριπτική πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να αποτελούν μειοψηφία στο Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή, δεν μπορεί να μακροημερεύσει.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής

«Η κεντρική επιτροπή ενέκρινε το κείμενο της εισήγησης του πολιτικού γραφείου για τις πολιτικές εξελίξεις, με ευρύτατη πλειοψηφία. Κατατέθηκαν τρία κείμενα συμβολής σχετικά με την στρατηγική της Νέας Αριστεράς. Αποφασίστηκε στο Προγραμματικό Συνεδριο που θα γίνει 22-25 Ιανουαρίου να συζητηθεί και να αποφασιστεί και το ζήτημα της στρατηγικής του κόμματος».

Το επίδικο για τη Νέα Αριστερά βρίσκεται πίσω από τις προσεκτικές διατυπώσεις και τους επικοινωνιακούς χειρισμούς, και δεν είναι άλλο από το κατά πόσο θα συγκλίνει «χωρίς αποκλεισμούς», δηλαδή χωρίς να αποκλείει το προφανές ενδεχόμενο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για τη δημιουργία μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ. Ή κατά πόσο θα επιχειρήσει ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς μέσα από σύμπραξη με το Μέρα25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το Σάββατο στην ομιλία του ο επικεφαλής της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, είχε προτείνει προσφυγή στα μέλη του κόμματος έτσι ώστε με εσωκομματική δημοκρατία να παρθεί οριστική απόφαση για τη στρατηγική και τις συνεργασίες. Αυτό που ωστόσο εγκρίθηκε πλειοψηφικά με 80 ψήφους έναντι 58 ήταν η διεξαγωγή προγραμματικού συνεδρίου στα τέλη του Ιανουαρίου, απόφαση που de facto μετατοπίζει τις αποφάσεις σε επίπεδο μηχανισμών των δύο στρατοπέδων.

Σημειώνεται πάντως, πως το ίδιο το καταστατικό της Νέας Αριστεράς προβλέπει πως με το 25% των μελών μπορεί να αποφασιστεί διεξαγωγή δημοψηφίσματος για σημαντικές κομματικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μένει είναι πως ο Αλέξης Χαρίτσης, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας και όσοι βρίσκονται στην ίδια γραμμή για ευρύτερες συνεργασίες, θα κληθούν αργά ή γρήγορα να λάβουν δύσκολες αποφάσεις.