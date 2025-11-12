Με σύνθημα «διαδίδουμε μαζικά τις επαναστατικές κομμουνιστικές ιδέες» η ΚΝΕ διοργανώνει εκδηλώσεων, βιβλιοπαρουσιάσεις και προβολές ταινιών, την επόμενη εβδομάδα.

Το Γραφείο του ΚΣ της ΚΝΕ καλεί τα μέλη και φίλους της ΚΝΕ την επόμενη εβδομάδα που «ξεκινά» με την επέτειο ίδρυσης του ΚΚΕ και τον εορτασμό του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου «να την μετατρέψουμε σε Εβδομάδα διάδοσης του Κομμουνισμού στην νεολαία», αναφέρει σε ανακοινωσή του.

«Με τη διάδοση των βιβλίων των κλασσικών, του σύγχρονου επαναστατικού Προγράμματος του ΚΚΕ, άλλων εκδόσεων που φωτίζουν την επικαιρότητα του μαρξισμού - λενινισμού. Με πλήθος εκδηλώσεων - βιβλιοπαρουσιάσεων - προβολών ταινιών. Με ιστορικούς περιπάτους σε σημεία ποτισμένα με το αίμα των κομμουνιστών στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Κάθε ΟΒ της ΚΝΕ να βάλει υψηλούς στόχους στρατολογίας νέων μελών στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης. Να δώσει τη μάχη, με κλίμα άμιλλας, για την υπερκάλυψη των στόχων οικοδόμησης μέχρι το τέλος του έτους.

Με σύνθημα «διαδίδουμε μαζικά τις επαναστατικές κομμουνιστικές ιδέες» η ΚΝΕ σημειώνει ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Τραμπ ξεκινά «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού», στις ΗΠΑ για να «σώσει» τον κόσμο από «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία» όπως ο ίδιος δήλωσε! Πριν έναν χρόνο μαζί Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν νόμο για την υποχρεωτική διδασκαλία του αντικομμουνισμού στα σχολεία των ΗΠΑ (μέχρι και σε νηπιαγωγεία!). Από κοντά και η ΕΕ της εκμετάλλευσης και των πολέμων που ανιστόρητα εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό, απαγορεύει ΚΚ και σύμβολα, γκρεμίζει αντιφασιστικά μνημεία, διώκει ακόμα και την διδασκαλία του Μαρξ ως «εξτρεμισμό».

«Ένα φάντασμα» ακόμα πλανιέται και στοιχειώνει τον ύπνο των καπιταλιστών, απειλεί τον σάπιο και γερασμένο κόσμο τους. Οι λαοί, όταν το αποφασίσουν, μπορούν να κάνουν τον εφιάλτη τους πραγματικότητα. Το φλογερό σάλπισμα αγώνα του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς παραμένει πιο επίκαιρο και αναγκαίο από ποτέ στη σημερινή εποχή των ιμπεριαλιστικών πολέμων και εγκλημάτων: «Ας τρέμουν οι κυρίαρχες τάξεις μπρος σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν σ' αυτήν τίποτε άλλο, εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο. ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!»



Η ΚΝΕ κλείνει το κάλεσμά της με απόσπασμα από το «Εγκώμιο στον Κομμουνισμό» του Μπέρτολτ Μπρεχτ:

«Είναι λογικός, καθένας τον καταλαβαίνει. Ειν' εύκολος.

Μια και δεν είσαι εκμεταλλευτής, μπορείς να τον συλλάβεις.

Είναι καλός για σένα, μάθαινε γι' αυτόν.

Οι ηλίθιοι ηλίθιο τον αποκαλούνε, και οι βρωμεροί τον λένε βρωμερό.

Αυτός είναι ενάντια στη βρωμιά και την ηλιθιότητα.

Οι εκμεταλλευτές έγκλημα τον ονοματίζουν.

Αλλά εμείς ξέρουμε:

Είναι το τέλος κάθε εγκλήματος.

Δεν είναι παραφροσύνη, μα

το τέλος της παραφροσύνης.

Δεν είναι χάος

μα η τάξη.

Είναι το απλό

που είναι δύσκολο να γίνει».