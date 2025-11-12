«Θέλουμε την αυτοδιοίκηση αυτόνομη και όχι να είμαστε επαίτες», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Οι δράσεις της αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν κοινωνικό μέρισμα, τόνισε ο Χάρης Δούκας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση των πολιτών, μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

«Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε 19 Δεκεμβρίου σε συμβολικό κλείσιμο των δήμων με δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού», επεσήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι πρέπει να προγραμματιστούν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα.

«Οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να λέμε λόγια. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Να σταθούμε αντάξιοι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν. Η Δημοκρατία ξεκινά από τον δήμο. Οφείλουμε να το αποδεικνύουμε και εμείς κάθε φορά», υπογράμμισε.

«Οι συνθήκες στην αυτοδιοίκηση άλλαξαν. Τα πράγματα είναι πια πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο. Νομίζω ότι στείλαμε ένα μήνυμα παντού: Σηκώνουμε ανάστημα. Δεν υπάρχει “ναι μεν αλλά”», σημείωσε, αναφερόμενος στο ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Αναφορικά με το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη Αυτοδιοίκηση Τώρα, ο Χάρης Δούκας τόνισε: «Το ξεκάθαρο “’όχι” στον νέο εκλογικό νόμο δεν είναι “ήσσονος σημασίας”. Δεν κάνουμε πίσω στην άρση των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με τον Κώδικα, δεν αποδεχόμαστε άλλη απώλεια θεσμοθετημένων πόρων, δεν αποδεχόμαστε αλλαγή εκλογικού νόμου που δεν ζητήθηκε και δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι οι πολίτες να καταλάβουν ότι εμείς θέλουμε την αυτοδιοίκηση αυτόνομη και όχι να είμαστε επαίτες».