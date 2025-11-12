Ο πρώτος «παραβάτης» που υπέστη τον «χρονοκόφτη» ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

«Ποδαρικό» έκανε στην Ολομέλεια της Βουλής, το μέτρο του «χρονοκόφτη», το σύστημα που κλείνει τα μικρόφωνα και απομακρύνει το τηλεοπτικό πλάνο από τον ομιλητή όταν ξεπερνά το χρόνο ομιλίας του.

Ο πρώτος «παραβάτης» που υπέστη τον «χρονοκόφτη» ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος κατά την ανάπτυξη επίκαιρης ερώτησής του στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα στη δευτερολογία του, υπερέβη τον χρόνο για μόλις ένα δευτερόλεπτο.

Ο ίδιος πάντως αστειευόμενος στην πρωτολογία του είχε πει: « Πιθανή υπέρβαση του χρόνου από μέρους μου να μην εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη».

Το μέτρο ανακοινώθηκε με την έναρξη της συνεδρίας από τον Γ´ Αντιπρόεδρο της Βουλής, Θανάση Μπούρα. Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου χαιρέτισε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο Κοινοβούλιο».

Οι αλλαγές

Με τον νέο κανονισμό δίνεται ανοχή 25% επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου σε όλους τους ομιλητές και εφόσον ξεπεραστεί και αυτό το «μαξιλαράκι», τα μικρόφωνα κλείνουν και το πλάνο απομακρύνεται από τον ομιλητή.

Ειδικότερα, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές μπορούν πλέον να μιλούν έως 28 λεπτά (αντί 22), οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έως 27 (αντί 21), οι βουλευτές έως 9 (αντί 7), ενώ οι πρόεδροι κομμάτων με πάνω από 50 βουλευτές έχουν 25 λεπτά στη διάθεσή τους (αντί 20). Για τους προέδρους μικρότερων κομμάτων, ο χρόνος έχει αυξηθεί στα 19 λεπτά από 15, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν πλέον 13 λεπτά αντί για 10.

Οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται στις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις αρχηγών, στη συζήτηση του προϋπολογισμού και στις προτάσεις μομφής και οι χρόνοι για αυτές τις συνεδριάσεις θα αποφασίζονται στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.