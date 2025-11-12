«Ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών», σχολίασε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Φιλοξενούμενος στο Kontra News, ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος μίλησε, μεταξύ άλλων, το βράδυ της Τρίτης για την κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον ρόλο που παίζει στις εξελίξεις του κόμματος.

Ο Καμμένος συμφώνησε με τον χαρακτηρισμό «μπλε ΠΑΣΟΚ», ωστόσο φρόντισε να σημειώσει πως «ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός που πρώτος έκανε την Νέα Δημοκρατία συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ.

«Εκείνος συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε συγχωροχάρτι στον Γιώργο Παπανδρέου και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Δεν μπορεί να μιλά ο Σαμαράς για αυτά».

Και συνέχισε: «Κοιτάξτε το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς».

«Είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ανέτρεψε το 1993 την κυβέρνηση Μητσοτάκη [...] και έρχεται τώρα να κάνει το ίδιο»

«Το '93 για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο επιχειρηματία ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και ο Σαμαράς τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο: προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ - τον κ. Βελόπουλο, την κα. Λατινοπούλου - βλέπουμε ένα σενάριο που διαμορφώνεται για να καταστρέψει οποιαδήποτε πολιτική έκφραση υπάρχει.

{https://www.youtube.com/watch?v=_D_ucFWqz8M&t=2s}