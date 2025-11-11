Με τον κ. Τσιάρα δεν έχω καθόλου καλή συνεργασία γιατί έχω διαφοροποιηθεί για το θέμα της ευλογιάς, δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

«Δεν το ήξερα. Δεν με κάλεσαν ούτε από την Ένωση ούτε από την κυβέρνηση, δεν με κάλεσε κανείς. Θεωρώ ότι δεν χωρούσα σε αυτή την εκδήλωση», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την μη πρόσκλησή του στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν δωρητών του Σχεδίου Δράσης για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Υποστήριξε ότι αν ήταν στη θέση του ο κ. Αγοραστός «θα τον είχανε πάει με ελικόπτερο στην εκδήλωση». Ανέφερε ότι έχει ζητήσει επτά φορές συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δεν έχει πάρει απάντηση και πρόσθεσε ότι τον περιμένει στα εγκαίνια του φράγματος του Ληθαίου να έρθει να παρουσιάσει ένα σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα για την ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας.

Υπογράμμισε ότι δεν έχει καθόλου καλή συνεργασία με τον υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, γιατί διαφοροποιήθηκε στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Δημήτρη Κουρέτα στη Νίκη Λυμπεράκη:

Με αφορμή απουσία του από την εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του Σχεδίου Δράσης για την ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία Daniel:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν το ήξερα, με πήρε τηλέφωνο κάποιος φίλος και μου το είπε χθες το βράδυ αργά. Δεν με κάλεσαν ούτε από την Ένωση ούτε από την κυβέρνηση, δεν με κάλεσε κανείς. Θεωρώ ότι δεν χωρούσα σε αυτή την εκδήλωση.

Φαντάζομαι ότι δεν βάζετε απέναντί σας ανθρώπους που όχι από το υστέρημά τους αλλά από το περίσσευμά τους επέλεξαν να δώσουν κάποια χρήματα για τη Θεσσαλία.

Κανέναν δεν βάζω απέναντι, καλά κάνανε… Δεν έχει έρθει ποτέ στο γραφείο μου κανείς να με ρωτήσει ποιες είναι οι ανάγκες της Θεσσαλίας.

Η κα Τραυλού εννοείτε;

Ναι. Το πως εγώ το αντιλήφθηκα μετά από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι εγώ σε αυτή την εκδήλωση θα μιλούσα. Δεν θα πήγαινα να καθίσω στην πρώτη γραμμή μουγκός, θα μιλούσα και θα έλεγα πράγματα. Καταρχάς η ιστορία της ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας δεν σώζεται ούτε με 30 ούτε με 50 εκατομμύρια, είναι ευπρόσδεκτα μεν αλλά να μην περνάνε λάθος μηνύματα στους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής η Περιφέρεια Θεσσαλίας από δικούς της πόρους και από κάποια χρήματα -όχι πολλά- που έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που έχει επανέλθει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα των ρεμάτων, των αναχωμάτων, η βατότητα και το αντιπλημμυρικό κομμάτι χωρίς φυσικά να φτάνουμε σε αυτό που θέλουμε. …Αυτή τη στιγμή το ότι έχει επανέλθει η Θεσσαλία σε ένα βαθμό, οφείλεται σε αυτό που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια αλλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να φτάσει σε μια φουλ προστασία είναι πάρα πολλά.

Τι θα γίνει στη περίπτωση που συμβεί κάτι ανάλογο του Daniel στη Θεσσαλία;

Θα ξαναπλημμυρίσει. Η Θεσσαλία αντέχει αυτή τη στιγμή ένα Daniel 12 ωρών από τις υπερπροσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει αποκατάστασης.

Είχατε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση;

Έχω ζητήσει επτά ραντεβού από τον Πρωθυπουργό από τις αρχές του χρόνου και δεν μου έχει απαντήσει σε κανένα. Με αρκετούς υπουργούς μιλάω. Για αυτό τον λόγο κάνω αυτές τις παρεμβάσεις μου και με τον Αχελώο και με την ευλογιά, θεωρώ ότι η Θεσσαλία ξεχάστηκε σαν πρόβλημα. Θα παραδώσω σε λίγες εβδομάδες ένα πολύ μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που λέγεται φράγμα του Ληθαίου που είναι στα Τρίκαλα το οποίο 17 χρόνια ταλαιπωρείτο και εμείς μέσα σε 2 χρόνια το τελειώσαμε και το παραδίδουμε στον κόσμο για να προστατέψει τα Τρίκαλα από πλημμύρα όπως επίσης και ένα καινούργιο αντιπλημμυρικό έργο που μας το έχει προτείνει ο δήμος και αφορά την άλλη μεριά των Τρικάλων, την ώρα που θα γίνει εγώ καλώ τον Πρωθυπουργό να έρθει και να μας ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα όπως ανακοίνωσε για το θέμα της ύδρευσης στην Αττική. Τον περιμένω να έρθει στα εγκαίνια και να πει «κ. Κουρέτα αυτό που σας υποσχέθηκα πέρυσι τον Αύγουστο το κάνω πράξη. Άργησα 2-3 μήνες οι μελέτες για αυτά τα φράγματα είναι εδώ, πάρτε τες και αυτό είναι και το χρονοδιάγραμμα». Αν δεν το κάνει και δεν μας παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο να σχετίζεται με την ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας, τα φράγματα και να μας παρουσιάσει το σχέδιο πότε θα ολοκληρωθεί η ορεινή υδρονομία τότε υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.

Θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, δηλαδή αν ήταν ο κ. Αγοραστός στην Περιφέρεια Θεσσαλίας;

Θα τον είχανε πάει με ελικόπτερο στην εκδήλωση.

Για την συνεργασία του με υπουργούς της κυβέρνησης

Με κάποιους υπουργούς έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία με κάποιους όχι. Ας πούμε, με τον κ. Τσιάρα δεν έχω καθόλου καλή συνεργασία γιατί έχω διαφοροποιηθεί για το θέμα της ευλογιάς. Θεωρώ ότι κάνει λάθος και από τότε που το εξέφρασα δεν έχουμε μιλήσει. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου και η θέση μου να χειροκροτώ κάποιους επειδή κάνουν κάτι, η δουλειά μου και η θέση μου είναι να στηρίζω τα συμφέροντα του μέσου Θεσσαλού. Εάν κάποιες φορές διαφωνώ σημαίνει ότι διαφωνώ, αν κάποιες άλλες φορές συμφωνώ σημαίνει ότι συμφωνώ, αυτό πρέπει να κάνει ένας Περιφερειάρχης. Ο Περιφερειάρχης δεν είναι χειροκροτητής κανενός.

Αναφορικά με το σχέδιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τίποτα δεν απέδωσε. Τώρα υπάρχει μια πτώση γιατί έτσι γίνεται πάντοτε όταν μπαίνει ο χειμώνας, υπάρχει μια πτώση και είναι ευκαιρία να μπούμε στον εμβολιασμό. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σχέδιο το οποίο να μας παρουσιαστεί, πώς θα ανακτήσουμε το ζωικό κεφάλαιο και το γάλα το οποίο έχει χαθεί.

Είχαμε ζητήσει 10 εκατομμύρια για την αποζημίωση των ζώων τα οποία θανατώθηκαν στην Θεσσαλία το τρίτο τρίμηνο του ’25, είναι ακόμα άλλα δύο τα οποία θα τα στείλουμε μέσα στην εβδομάδα. Χθες το βράδυ πιστώθηκαν 5 εκατομμύρια. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να πληρώσω όσους φτάνει, τους μισούς και τους άλλους μηδέν ή όλους 50%; Ποιος θα μου το υποδείξει;

Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συνεργασία για ένα πολύ δύσκολο ζήτημα

Ναι, από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει (συνεργασία) και πρέπει να ανακτηθεί.

Σχετικά με το μη εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά

Δίνεται η έγκριση στο εμβόλιο όταν το ζητήσει μια χώρα. Αν δεν το ζητήσεις, πώς θα στο εγκρίνουν; Το εμβόλιο υπάρχει. Είναι θέμα πολιτικής, είναι δικό τους θέμα. Εμείς καταθέσαμε με όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους ένα plan B, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη.

Για την ειδική επιστημονική επιτροπή σχετικά με το εμβόλιο

Υπήρχαν οκτώ καθηγητές οι οποίοι πριν 20 μέρες ήταν στην επιτροπή και τώρα μείνανε οι τέσσερις που είναι κατά του εμβολιασμού, οι άλλοι που ήταν υπέρ του εμβολιασμού έφυγαν. Τους αφαίρεσαν από την επιτροπή, έχουν αφήσει μόνο αυτούς οι οποίοι είναι κατά του εμβολίου. Είμαστε στο 2025 που όλες οι χώρες κάνουν εμβολιασμός και εμείς είμαστε αντιεμβολιαστές.

Δεν κάνω αντιπολίτευση, εγώ υποστηρίζω τα συμφέροντα της Περιφέρειάς μου και θεωρώ ότι αυτήν τη στιγμή έχουμε μείνει πίσω και σε πάρα πολλά πράγματα η εικόνα που δίνεται προς τα έξω είναι πλασματική. Οφείλει η κυβέρνηση να ξανασκύψει και να ξανάρθει εδώ να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, η οποία έχει σταματήσει.