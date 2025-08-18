Games
Η συνάντηση Τσίπρα - Κουρέτα που δεν (;) έγινε

Αναφέρουμε την πληροφορία και τη διάψευσή της γιατί έχει ενδιαφέρον η προσοχή που δίνεται από το ΠΑΣΟΚ στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Δοκιμασμένη για την αξιοπιστία της πηγή της στήλης στη Λάρισα μας μίλησε για μια πρόσφατη συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κατά την ίδια πηγή, η συνάντηση έγινε σε τόσο θερμό κλίμα που ο Δ. Κουρέτας μίλησε γι αυτήν σε περιφερειακούς συμβούλους.

Η στήλη επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο οποίος δεν επιβεβαίωσε ότι έγινε τέτοια συνάντηση, λέγοντας μάλιστα ότι γνωρίζει «ποιοι τα διαδίδουν αυτά». Σημείωσε, πάντως, ότι μιλάει με όλους.

Α.Σ.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Όλα υπό αίρεση στην πολιτική ζωή

Γιατί ταράσσονται που ο Αλέξης πάει σε ένα διεθνές Συνέδριο;

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

