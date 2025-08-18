Η συνάντηση Τσίπρα - Κουρέτα που δεν (;) έγινε

Αναφέρουμε την πληροφορία και τη διάψευσή της γιατί έχει ενδιαφέρον η προσοχή που δίνεται από το ΠΑΣΟΚ στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Δοκιμασμένη για την αξιοπιστία της πηγή της στήλης στη Λάρισα μας μίλησε για μια πρόσφατη συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κατά την ίδια πηγή, η συνάντηση έγινε σε τόσο θερμό κλίμα που ο Δ. Κουρέτας μίλησε γι αυτήν σε περιφερειακούς συμβούλους.

Η στήλη επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο οποίος δεν επιβεβαίωσε ότι έγινε τέτοια συνάντηση, λέγοντας μάλιστα ότι γνωρίζει «ποιοι τα διαδίδουν αυτά». Σημείωσε, πάντως, ότι μιλάει με όλους.

Αναφέρουμε την πληροφορία και τη διάψευσή της γιατί έχει ενδιαφέρον η προσοχή που δίνεται από το ΠΑΣΟΚ στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και, κυρίως, στις επαφές του με στελέχη του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς.

