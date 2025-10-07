Τι είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για το ενδεχόμενος lockdown στην κτηνοτορφία.

Συνεχίζει στην Θεσσαλία αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας την επέλασή της η ευλογιά των αιγοπροβάτων, με τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μην εφαρμόζονται ουσιαστικά και ταυτόχρονα, για να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν τα κρούσματα.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, που μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, μόνο η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε απολυμαντικούς σταθμούς, με τις άλλες περιφέρειες να μην έχουν ξεκινήσει καν. Την ίδια στιγμή τα κρούσματα ευλογιάς συνεχίζονται και στη Θεσσαλία, που καταγράφονται 20 νέα κάθε εβδομάδα, ενώ η ευλογιά μετακόμισε και σε νέες, παρθένες περιοχές.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας «αποφασίστηκαν κάποια μέτρα πριν κάποιες ημέρες, παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων ήταν και οι απολυμαντικοί σταθμοί. Εκτός από την περιφέρεια Θεσσαλίας οι άλλες περιφέρειες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, θα ξεκινούσαν χθες ή σήμερα. Δεν ήταν ωραίο αυτό, δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν οι υπόλοιπες περιφέρειες».

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο αριθμός των θετικών εκτροφών συνεχίζεται και στη Θεσσαλία, καθώς καταγράφονται γύρω στις 20 την εβδομάδα, όταν πριν από 2,5 περίπου μήνες αυτές ήταν 50-60.

«Το υπουργείο οφείλει να κάνει επιδημιολογική ανάλυση»

Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, η ευλογιά δεν εντοπίζεται μόνο στη Θεσσαλία, μιας και έχει μεταπηδήσει και σε περιοχές που ήταν παρθένες, όπως η Αχαΐα, που έχει 20 περιστατικά τη μέρα, όσα και οι Σέρρες.

«Χρειάζεται μία επιδημιολογική ανάλυση, που οφείλει να τις κάνει το υπουργείο. Εμείς, έχουμε ανάγκη από επιδημιολογικές υπηρεσίες, που δεν έχει η περιφέρεια. Εμείς κάνουμε επιτήρηση με το τεστ σε διάφορες περιοχές την ημέρα. Δεν είμαι επιδημιολόγος. Οι δειγματοληψίες που κάνουμε, λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να υπάρχει ειδική επιδημιολογική ομάδα, η οποία να τις βλέπει και να λέει που να πάμε, πως θα μπορούσε να προστατευτεί η μεταπήδηση της ευλογιάς. Αυτά που γίνονται σε μας, δεν γίνονται σε καμία άλλη περιφέρεια», τόνισε ο ίδιος.

Σημείωσε ότι μπορεί η Θεσσαλία να έχει πολλά κρούσματα, όταν εδώ ήταν που ήρθαν τα άρρωστα ζώα, μετά τις 100.000 των ζώων, που χάθηκαν στον Ντάνιελ.

«Υπήρχαν απώλειες από τον Ντάνιελ, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα καλύψουν , δεν υπήρχε εθνικό απόθεμα και ήταν τεράστιο ζήτημα. Εάν υπήρχε εθνικό απόθεμα θα έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί κι όχι να τα φέρνουμε από την Τουρκία ή από τη Ρουμανία, που αυτό έχει ένα κίνδυνο», σημείωσε ο Περιφερειάρχης λέγοντας πως το πρόβλημα δημιουργήθηκα βασικά από τη Θεσσαλία, με τους κτηνοτρόφους που έμειναν χωρίς ζώα λόγω Ντάνιελ, να μεταφέρουν από άλλες περιοχές κοπάδια, μεταφέροντας όμως έτσι και τη νόσο.

Καμία ενημέρωση για το lockdown - Καθυστερεί η οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο lockdown, ένα μέτρο που το ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως το επόμενο βήμα μετά τις απολυμάνσεις.

Ωστόσο, κανείς δεν έχει καταλάβει πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί, τι θα κάνουν οι κτηνοτρόφοι κ.ά.

«Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι περιλαμβάνει και πώς θα γίνει. Δεν θα μετακινείται κανείς; Πώς θα παίρνουν ζωοτροφές; Θα έχουν lockdown και στο γάλα; Θα το χύσουν το γάλα οι κτηνοτρόφοι; Θα αποζημιωθούν γι’ αυτό;», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας.

Ταυτόχρονα σχολίασε πως ήδη έχει καθυστερήσει η οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, θέμα που αφορά στο αρμόδιο υπουργείο. «Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα ζώα τους και δεν έχουν εισόδημα. Είναι μεγάλο θέμα η ευλογιά, γίνεται μεγάλος αγώνας», υπογράμμισε.

Κατέληξε δε, ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυρ. Πιερρακάκης δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην επιστολή του Περιφερειάρχη, που ζητούσε την στήριξη της κτηνοτροφίας.

