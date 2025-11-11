Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για ευρύτερες προοδευτικές συνεργασίες, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του απευθύνει «ανοιχτό κάλεσμα χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με γνώμονα τα συμφέροντα της κοινωνίας και όχι των κομμάτων.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε «πολιτικό του καθήκον» να εργαστεί με κάθε τρόπο για να υπάρξει μια νέα προοδευτική πλειοψηφία που θα δώσει λύσεις στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. «Πάνω από όλα είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πολιτική δεν μπορεί να ταυτίζεται με την «καρέκλα», αλλά με την ευθύνη απέναντι στη χώρα και στους πολίτες. Αναφερόμενος στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες και την ευλογιά, έκανε λόγο για «κατάρρευση της παραγωγής και αδιαφορία της κυβέρνησης», ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «περιορίζεται σε επικοινωνιακές κινήσεις αντί για ουσιαστικά μέτρα στήριξης». Για το θέμα των ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε την κυβέρνηση για «προσχεδιασμένο σχέδιο απαξίωσης και κλεισίματος καταστημάτων», ζητώντας άμεση συνεδρίαση της Βουλής και ουσιαστική ενημέρωση για το μέλλον των εργαζομένων και των υπηρεσιών.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά έκανε για το υπό έκδοση βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» τονίζοντας ότι θα το διαβάσει με ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ένα βιβλίο που περιλαμβάνει ζητήματα τα οποία απασχολούν βαθιά την ελληνική κοινωνία», τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας.

«Σαφέστατα θα διαβάσω το βιβλίο του με ενδιαφέρον. Γιατί είναι πολλά θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό και το πολιτικό κεφάλαιο και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα.»σημείωσε ο κ. Φάμελλος.

Η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου

«Πολιτικό μου καθήκον να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή - Πάνω από όλα είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας»

Σ. Φάμελλος: Καλημέρα σας. Καλημέρα στο δημοτικό ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Γ. Μελιγγώνης: Καλώς ήρθατε.

Παρουσιάσατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον πολιτισμό και την ελευθερία του πολιτισμού, την ελευθερία των δημιουργών και των ελεύθερων ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Μια συζήτηση που θα κάνει το Ινστιτούτο Πουλαντζάς το απόγευμα, που είναι πάρα πολύ σημαντική, και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι από την αρχή για ν' ακούσω περισσότερο, όχι μόνο για το φαίνεσθαι δηλαδή.

Γ. Μελιγγώνης: Επίσης αξιολογώ ως πολύ ωραίο, το ότι σταχυολογώντας τις ερωτήσεις των ακροατών και των ακροατριών, ενώ υπάρχει πολύ υλικό και για παραπολιτικά και για συζήτηση για την «κουζίνα της κεντροαριστεράς» και τις συνεργασίες και όλα αυτά - και πολλές φορές φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που ξεκινάμε από αυτά, όπως ας πούμε, πολλοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινάμε από τις Φεράρι και μετά πηγαίνουμε στην πρωτογενή παραγωγή - παρά ταύτα, αξιολογώ ως πολύ σοβαρό ότι εδώ έχουμε ερωτήσεις για τα κέρδη τα τραπεζικά, έχουμε ερωτήσεις για τους αγρότες, για την ευλογιά, για τις γεωτρήσεις προφανώς θυμούνται πολλοί και πολλές και την πορεία σας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όταν ήσασταν υπουργός.

Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα κεντρικοπολιτικά, αγρότες σήμερα στην Αθήνα, συζητήσεις με τους υπουργούς. Πολλοί κτηνοτρόφοι λόγω ευλογιάς στο όριο της καταστροφής. Το ίδιο και για τους αγρότες, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και κολλήματος στις επιδοτήσεις κτλ. Εδώ απ’ ότι καταλαβαίνω το θέμα δεν είναι απλώς συντεχνιακό, ούτε όσους είμαστε στα αστικά κέντρα δεν μας αφορά, μάλλον το αντίθετο.

Σ. Φάμελλος: Όχι κ. Μελιγγώνη, δυστυχώς είναι η απόλυτη καταιγίδα στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε μια συνολική κατάρρευση. Ήμουν στον Έβρο την Παρασκευή, συναντήθηκα με τους αγρότες που σήμερα έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, απ’ ότι διαβάζω, επειδή επίκειται επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι μου περιέγραφαν το εξής:

Η κυβέρνηση κατάφερε, μια συμφωνία δεκαετιών για τα νερά του Έβρου με τη Βουλγαρία να την ακυρώσει, με αποτέλεσμα φέτος τον Ιούλιο στον Έβρο να ξεραθούν καλλιέργειες. Ξεράθηκαν καλλιέργειες και δεν ξέρουν τι θα καλλιεργήσουν του χρόνου γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα νερού, ένα το κρατούμενο.

Δεύτερον, ο Έβρος να έχει ένα αρνητικό «high score» όσον αφορά την ευλογιά, η οποία πριν ένα χρόνο μπήκε στη χώρα μας, εξαιτίας και ελλειμματικών μέτρων βιοασφάλειας και είχε μια μεγάλη διασπορά για την οποία ευθύνεται το υπουργείο. Το οποίο υπουργείο έκανε ένα χρόνο να συγκροτήσει επιστημονική επιτροπή για τη διαχείριση αυτής της ζωονόσου που πήρε χαρακτηριστικά πανδημίας στο επίπεδο των αιγοπροβάτων.

Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ζώα χαμένα, ελληνικές φυλές που απειλούνται, ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα.

Αμφισβητείται ο κτηνοτροφικός τομέας, και παράλληλα στο επίπεδο των επιδοτήσεων ενισχύσεων, μας είπαν ότι έχουν επιδοτήσεις- ενισχύσεις του 2024 που δεν έχουν δοθεί, άρα χρέη τεράστια στην περιοχή, σε όλο τον κύκλο τον οικονομικό γύρω απ’ τους αγρότες.

Και αναφέρομαι και στα χωριά τους. Αναφέρομαι και στους επαγγελματίες που δουλεύουν μαζί τους και στις οικογένειές τους και στα παιδιά τους. Ενώ από τις ενισχύσεις του 2025 δεν θα δοθεί προκαταβολή περίπου στο 80% των αγροτών. Αυτό πρακτικά κ. Μελιγγώνη, σημαίνει, αν προσθέσετε και τα τρία κλειστά ταχυδρομεία, ότι ο τίτλος για τον Έβρο, της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, είναι «Έβρος κλειστά», τα πάντα.

Ο κ. Μητσοτάκης βγάζει υποκριτικές φωτογραφίες στον φράχτη, αλλά δεν κάνει τίποτα για τους πολίτες που πρέπει να ζήσουν και να ευημερούν μέσα στη χώρα μας, στον τόπο μας, στον Έβρο.

Υπάρχει μια ακραία νεομετανάστευση και μια κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, είναι απολύτως δικαιολογημένοι οι αγρότες που κινητοποιούνται. Θα κάνουμε μια συζήτηση την Πέμπτη στη Βουλή, για τη μεγάλη καθυστέρηση της Πολιτείας να πάρει μέτρα για την ευλογιά. Υπάρχουν αγρότες που έχουν χάσει τα κοπάδια τους και δεν έχουν πάρει ακόμα, όχι μόνο αποζημίωση - που δεν φτάνει για να ξαναγίνει το κοπάδι - αλλά δεν έχουν πάρει ούτε αυτό που λέμε ένα επίδομα επιβίωσης.

Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και δεν έχουν αυτές οι οικογένειες εδώ και πολλούς μήνες ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Δεν έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση γι’ αυτό. Και αυτό δυστυχώς επαναλαμβάνεται, γιατί το μεγαλύτερο πλήγμα, μετά τον Έβρο, είναι και στην περιοχή της Θεσσαλίας, που είχε και τον «Ντάνιελ», που ακόμα δεν έχει πάρει αποζημιώσεις.

Ε, τι να κάνουν οι άνθρωποι; Δυόμισι χρόνια πέρασαν και έφτασε στο σημείο χθες να κάνει μια υποκριτική εκδήλωση με την Ένωση Εφοπλιστών ο κ. Μητσοτάκης για τη χορηγία στη Θεσσαλία και δεν ξέρω αν το είδατε, διαμαρτυρήθηκε ο περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας, ο οποίος όχι απλά δεν είχε καλεστεί, αλλά δεν είχε και σύνδεση με τα έργα αυτά.

Δηλαδή παρουσιάζουν υποκριτικά, επικοινωνιακά, κάποια χορηγικά προγράμματα, ενώ στη Θεσσαλία δεν υπάρχουν ακόμα, δυόμιση χρόνια μετά, αποζημιώσεις για δενδρώδη είδη, για κτηνοτροφικές καλλιέργειες, αλλά δεν υπάρχουν και οι χρηματοδοτήσεις για τα φράγματα.

Δεν υπάρχουν ούτε μελέτες για τα φράγματα, δυόμιση χρόνια μετά, είναι ακραία υποκρισία και πάρα πολλούς από τους πόρους για τα έργα αποκατάστασης, ακόμα και για τους κτηνιάτρους, που έχουν βγάλει για τώρα για την ευλογιά, τους έβαλε μόνη της η περιφέρεια.

Γ. Μελιγγώνης: Και μια που μιλάμε για έργα, το είδαμε στην Θεσσαλία, το είδαμε και πριν 20 μέρες με ότι ανακοινώθηκε για τη λειψυδρία. Βλέπουμε ότι αφήνει η κυβέρνηση τον χρόνο να περάσει, δεν είχε γίνει τίποτα στον σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τον «Ντάνιελ» και τελικά μετά έρχεται και λέει, «λόγω επειγουσών συνθηκών, απευθείας αναθέσεις, σε κλειστή διαδικασία, γιατί τώρα ξαφνικά βιαζόμαστε, έχουμε πρόβλημα με τον «Ντάνιελ», έχουμε πρόβλημα με τη λειψυδρία».

Σ. Φάμελλος: Αυτό που θα γίνει τώρα, στην Αττική, επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι η κυβέρνηση, που δεν έκανε έξι χρόνια τίποτα για τη λειψυδρία, και δεν έκανε τίποτα και για την εξοικονόμηση νερού και για τις απώλειες - γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με τις απώλειες νερού - δεν προχώρησε σημαντικά έργα στην Αττική. Και σας λέω ότι εμείς είχαμε αφήσει και προγραμματισμό και χρηματοδότηση για έργα στην Αττική και στο επίπεδο των λυμάτων.

Τώρα έρχεται και λέει, «επειδή δεν κάναμε τίποτα έξι χρόνια, και επειδή πράγματι έχουν μειωθεί τα αποθέματα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, επικίνδυνο, 50%, θα κάνουμε αναθέσεις 2,5 δισ. fast track, θα χρεώσουμε το κόστος στον πολίτη», για τη δική τους ανεπάρκεια. Γιατί παρότι ξέρανε, έστω εδώ και δύο χρόνια, απ’ την ΕΥΔΑΠ κάποια στοιχεία, δεν ενέταξαν έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία και τώρα θα πληρώσουν οι πολίτες την ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη συν τον κίνδυνο της λειψυδρίας.

Και αφήνω και ένα ερώτημα ανοιχτό, για το τι γίνεται υδρολογικά στις περιοχές από τις οποίες θα μεταφερθεί το νερό, γιατί και εκεί δεν έχουμε ακόμη όλες τις πληροφορίες, τις ζητάμε αλλά είναι ακραία επικίνδυνη μια πολιτική που λέει, «δεν κάνω τίποτα και μετά πετάω ένα πυροτέχνημα και τα φορτώνω στον πολίτη, και του δίνω και μια καραμέλα για να πει, δεν πειράζει, θα πληρώσω».

Γ. Μελιγγώνης: Έχετε ζητήσει να συγκληθεί ξανά αυτή η εξ αναβολής συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για το θέμα των ΕΛΤΑ. Βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στην Καθημερινή, ότι υπάρχει ένα σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση να έχουμε συστέγαση καταστημάτων ΕΛΤΑ με ΚΕΠ, ως ένας τρόπος να διατηρηθούν κάποια καταστήματα στην περιφέρεια. Αυτό θα ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο ποιητής;

Σ. Φάμελλος: Κ. Μελιγγώνη η λύση για να πάνε καλύτερα τα ΕΛΤΑ και άλλες υπηρεσίες στη χώρα μας, όπως ο πρωτογενής τομέας, είναι να φύγει το συντομότερο ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τους πιστεύω. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει πια αυτή η κυβέρνηση, γιατί είναι ακραία υποκριτικό.

Όταν ήρθε το 2020 ο κ. Πιερρακάκης, ως τότε υπουργός αρμόδιος για τα ΕΛΤΑ, και υπέβαλε μια νομοθετική ρύθμιση μαζί με τη χρηματοδότηση των 250 εκατομμυρίων που δώσανε, η λογική και η πρόταση τους ήταν, η επιχειρησιακή και οικονομική βιωσιμότητα και αναβάθμιση των ΕΛΤΑ.

Και έρχονται τώρα, μετά από έξι χρόνια, αφού αποκαλύφθηκε το σχέδιό τους να κλείσουν 204 καταστήματα για να ενισχυθούν ιδιώτες.

Υπάρχουν περιοχές που κλείσανε ΕΛΤΑ, και ανοίγει ο ιδιώτης δίπλα, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου σας λέω ένα παράδειγμα, τη μεγαλύτερη οργανωμένη της χώρας.

Τώρα πώς μπορεί να τους πιστέψει κάποιος; Προσέξτε τι έχουν κάνει, αυτό που έκαναν είναι ακραίο κοινοβουλευτικά. Μία ώρα πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής που τη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και είχε μπει στον προγραμματισμό - είχα επικοινωνήσει κι εγώ με τον κ. Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής - την ακυρώνουν, πριν από μία εβδομάδα, δεν έχουν ορίσει ακόμη την ημέρα συνεδρίασης, με δικαιολογία την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, που ήταν το εξιλαστήριο θύμα, ενώ έπρεπε να έρθουν οι υπουργοί να μας πουν ποιο σχέδιο έχουν και τι ήξεραν μέχρι τώρα.

Λοιπόν, επειδή ούτε σχέδιο έχουν, και αυτά τώρα που ακούω είναι δικαιολογίες είναι προχειρότητες της τελευταίας στιγμής, για να μην πω πασαλείμματα. Αλλά είναι δυνατόν να ανακαλύψουν ένα σχέδιο μέσα σε μια βδομάδα;

Έξι χρόνια τι κάνουν; Δεν είναι «άριστοι», δεν είναι «επιτελικό κράτος»; Και εδώ είναι μπλεγμένοι όλοι, γιατί το ξέρανε, είναι και ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Παπαστεργίου. Και εμείς ζητάμε ένα απλό πράγμα, και χθες έκανα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, να συνεδριάσουν οι Επιτροπές της Βουλής, γιατί αυτό είναι Δημοκρατία.

Το να ενημερώνουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έξω από τη Βουλή είναι κομματικό τους πρόβλημα, αλλά δεν θα το κάνουν το κομματικό τους πρόβλημα, Δημοκρατικό πρόβλημα. Να έρθουν στη Βουλή να μας πουν τι θα γίνει με τα ΕΛΤΑ και βέβαια να μην κατοχυρωθεί ότι ήδη έχουμε 46 καταστήματα πάνω από μια εβδομάδα κλειστά. Όσο καθυστερούν να κάνουν τη συνεδρίαση, υπάρχουν λουκέτα.

Γ. Μελιγγώνης: Μια που λέτε και για την ενημέρωση πάντως, είναι και ένα ζήτημα, με ποια θεσμική διαδικασία, ανώτατα στελέχη δημοσίων ή ημιδημοσίων οργανισμών κλπ, κάνουν «μασάζ» στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας; Αυτό από πού προκύπτει ακριβώς; Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ ή ο επικεφαλής του Υπερταμείου να ενημερώνουν σε zoom τη συμπολίτευση, τους βουλευτές μόνο ενός κόμματος.

Σ. Φάμελλος: Εγώ, παρότι δεν ήθελα να φτάσουμε να συζητάμε στην Ελλάδα ακόμα και για την υποβάθμιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, χθες στην επιστολή μου στον κ. Κακλαμάνη έγραψα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τη Βουλή απέναντι σε αυτή την απαξίωση, η οποία εφαρμόζεται από την κυβέρνηση.

Θεωρώ ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα και ελλείμματα, έχει επιλέξει να απαξιώσει τους θεσμούς και όχι μόνο τη Βουλή, και άλλους θεσμούς, και δυστυχώς περιλαμβάνονται μέσα σ’ αυτούς και οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Δικαιοσύνη. Και θεωρώ ότι αυτό είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη γιατί δεν μπορεί να αντέξει και δεν ανέχεται την κριτική και τη Δημοκρατία.

Γ. Μελιγγώνης: Κ. Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε πριν και στο πώς άφησε εκτός συζήτησης για τη Θεσσαλία η κυβέρνηση τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η αλήθεια είναι ότι γενικά με την Αυτοδιοίκηση δεν τα πάει πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω αν βρίσκεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την Αυτοδιοίκηση, αιτιώδη σχέση με το γεγονός ότι παραλίγο να είχαμε ανατροπή προχθές στην ΚΕΔΕ, με αυτό το περίφημο 92-89 σχεδόν υπέρ της παράταξης Δούκα, αν συνυπολογίσουμε το πώς «πέταξε χαρταετό» το ΚΚΕ και πώς είχαν φύγει κάποιοι δήμαρχοι για να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση να πάρουν θέση. Αυτό λέει τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ, όχι ότι έπρεπε να προλάβουν αεροπλάνα. Πώς φτάσαμε στην ανατροπή; Ένα άνετο 66 - 67% είχε η Νέα Δημοκρατία.

Σ. Φάμελλος: Όπως σας περιέγραψα ότι ο κ. Μητσοτάκης πλήττει τη Βουλή, τις Ανεξάρτητες Αρχές στη Δικαιοσύνη για να μπορέσει να περάσει το καταστροφικό του σχέδιο, το ίδιο ακριβώς κάνει δυστυχώς και στην Αυτοδιοίκηση.

Η Αυτοδιοίκηση είναι το κύτταρο της Δημοκρατίας, είναι ο θεσμός που είναι κοντά στον πολίτη, που στηρίζει την καθημερινότητα της λειτουργίας των κοινωνιών και το κοινωνικό κράτος, αλλά και την τοπική λειτουργία και τα περιβαλλοντικά, την ευημερία, δηλαδή, το πώς ζούμε, την καθαριότητα σε πολλές περιοχές και την ύδρευση και την αποχέτευση, αλλά και την ίδια την ποιότητα ζωής.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει στραφεί κατά της Αυτοδιοίκησης σε δύο επίπεδα, οικονομικά και θεσμικά. Έχει περιορίσει τους πόρους, έχει αφαιρέσει πόρους από την Αυτοδιοίκηση και δεν δίνει ταυτόχρονα αυτά που της αντιστοιχούν. Και προσέξτε τώρα το ακραίο. Από τη μια μεριά μαζεύει υπερπλεονάσματα δισ. ευρώ και δεν δίνει στην Αυτοδιοίκηση αυτά που είναι νομοθετημένα.

Κόβει τα πρόστιμα από τον ΚΟΚ, το τέλος ανθεκτικότητας, επιβάλλει το φόρο ταφής, έρχεται τώρα να δώσει πιθανά κόστος, λόγω της λειψυδρίας, στην ύδρευση. Αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες καύσεις σύμμεικτων, τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί έχει γεμίσει σκάνδαλα την Αυτοδιοίκηση. Μεταφέρει λόγω της ανακύκλωσης, στους Δήμους κόστος και για τα σκάνδαλα, που φταίει η κυβέρνηση, όπως είδαμε με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Και απέναντι σε όλο αυτό λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό, μπορώ να σας πω ότι ήταν και καθυστερημένο, να αντιδράσει η Αυτοδιοίκηση. Γιατί η Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο μια διοικητική διαδικασία, είναι ένα δημοκρατικό κίνημα.

Αυτό ακριβώς συζητήσαμε στην Αλεξανδρούπολη, ήμουν και εγώ εκεί, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να εκπροσωπήσει τους πολίτες, γιατί η επίθεση της κυβέρνησης στους Δήμους είναι επίθεση στους πολίτες. Γιατί αυτό τι σημαίνει για τον πολίτη; Αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης;

Χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες και μεγαλύτερο κόστος.

Άρα ένας αδύναμος Δήμος θα οδηγήσει τον πολίτη να πληρώσει περισσότερα και να μην ζει καλύτερα, να το πω έτσι απλά, αυτό θέλει ο κ. Μητσοτάκης και στο τέλος να έρθουν κάποιοι ιδιώτες να κάνουν πλιάτσικο.

Είναι μια σημαντική φωνή το αποτέλεσμα του συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης στη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας μας. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει συνεργασία των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων στην Αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στην ΚΕΔΕ, με ενιαία παράταξη, που έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και προοδευτικά χαρακτηριστικά. Δίνει και ένα μήνυμα για το τι πρέπει να κάνουμε σε άλλους πολιτικούς στίβους και ιδιαίτερα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Γ. Μελιγγώνης: Άρα είναι πιλότος το μοντέλο Δούκα - Ζαχαριάδη.

Σ. Φάμελλος: Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ θετική στιγμή και την έχουμε στηρίξει προσπαθώντας να κρατήσουμε τη δεοντολογία και την απόσταση από την αυτοδιοικητική ταυτότητα.

Δηλαδή, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και εγώ προσωπικά στην Αυτοδιοίκηση, ήμουν για 12 χρόνια σε αιρετή θέση διοίκησης σε Δήμο και στην ΚΕΔΕ και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων και σε ΦΟΔΣΑ.

Σημασία έχει ότι είναι μια πολύ σημαντική δημοκρατική και αυτοδιοικητική στιγμή στη χώρα. Συζητούσαν οι δήμαρχοι, και θέλω να το πω αυτό, οι αιρετοί, για το τι μέτρα θα πάρουν απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχονται από τον κ. Μητσοτάκη και υπήρχε ένα ερώτημα, αν μέσα στις κινητοποιήσεις θα περιλαμβάνεται και το κλείσιμο των δημαρχείων.

Δυστυχώς, κ. Μελιγγώνη ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει να κλείσει αυτός τα δημαρχεία, γιατί κλείνει την Αυτοδιοίκηση με τα χαρακτηριστικά της. Κόβει έναν ομφάλιο λώρο, ο οποίος διατρέχει όλη την πορεία της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό πρέπει να γίνουν πολύ αποτελεσματικές κινητοποιήσεις από Δήμους, εργαζόμενους και πολίτες, για να υποστηρίξουν αυτό το κύτταρο της Δημοκρατίας. Και ήταν πολύ σημαντικό το αποτύπωμα και φυσικά δημιούργησε κινήσεις, ροές και σε άλλους αν θέλετε συγγενείς, αυτοδιοικητικούς χώρους. Δεν είναι κομματικά όλα. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν σημαίνει ότι ένας δήμαρχος που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ότι υποστηρίζει πάντα την κυβέρνηση, αλλά σημασία έχει να υποστηρίζει πάντα την Αυτοδιοίκηση. Άρα, ναι, δημιουργήθηκε μια κίνηση θετική και θα πρέπει η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει για τους πολίτες της τα δικαιώματά της.

Γ. Μελιγγώνης: Όπου συνεργάζονται οι προοδευτικές δυνάμεις είδαμε ότι μπορούν να καταγράφουν και νίκες, σε αυτό που λέμε, στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Από τη μια δεχθήκατε και εσείς προσωπικά, για την εισήγηση σας, που έγινε και απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, αρκετή κριτική, ότι, «Τι κάνει ο Φάμελλος; Δίνει το κόμμα στον Τσίπρα;». Το λέω έτσι, σχεδόν χυδαία, όπως αποτυπώθηκε σε ορισμένους τίτλους δημοσιογραφικούς. Από την άλλη πλευρά, φαντάζομαι αναγνωρίζετε ότι όλος ο χώρος είναι σε μια κατάσταση εκκρεμότητας για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Μπορεί να προχωρήσει έτσι αυτό το πράγμα;

Σ. Φάμελλος: Κ. Μελιγγώνη πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει ο προοδευτικός χώρος και ο προοδευτικός και ο δημοκρατικός χώρος της χώρας μας, σε μια συγκρότηση ενιαίας απάντησης που να έχει χαρακτηριστικά και ψηφοδελτίου. Δηλαδή μια απάντηση η οποία θα είναι διαθέσιμη στον πολίτη στις άλλες εκλογές, γιατί δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη.

Το να σας περιγράφω τα στραβά του κ. Μητσοτάκη δεν χρειάζεται. Οι ακροατές σας τα ξέρουν. Οι ακροατές ρωτούν, «αφού υπάρχουν και κάποια ψήγματα ενδιαφέροντα, θέλω να πω εγώ, προγράμματος τι να κάνουμε με το ΦΠΑ»;

Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, να υπάρχει αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο. Να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να γλιτώνετε εσείς και η οικογένειά σας 300 ευρώ στον τόνο πετρελαίου. Ο πολίτες λένε ωραία, ποιος θα το κάνει αυτό;

Έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε σε καλύτερους Δήμους. Παράδειγμα, σε δημόσια ύδρευση, είπαμε κάποια γεγονότα, σε ισχυρό πρωτογενή τομέα, ποιος θα το κάνει;

Η απάντηση η δική μας είναι ότι απέναντι στην αγωνία και την αναζήτηση του κόσμου, που διατυπώνεται, και στην κατανόηση πλέον ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να υπάρχει μια απάντηση προοδευτική. Εμείς λοιπόν λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άλλαξε, σοβάρεψε, καταθέτει προτάσεις προγραμματικές, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα, αναδιοργανώσαμε όλο το κόμμα μας, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και με Νομαρχιακές Επιτροπές παντού, αλλά θέλουμε μια απάντηση η οποία να είναι πλειοψηφική κοινωνικά.

Η μόνη διέξοδος, κατά την άποψη μας, είναι ένα προοδευτικό δημοκρατικό ψηφοδέλτιο που θα κυβερνήσει τη χώρα, όχι απλά που θα είναι αντίπαλος ή αντιπολίτευση.

Γ. Μελιγγώνης: Με ποιόν επικεφαλής όμως; Είναι εύλογο να λέει ένας πολίτης «εγώ πρέπει να ξέρω τον δυνητικό, τον υποψήφιο πρωθυπουργό».

Σ. Φάμελλος: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Γιατί εγώ θα σας το πω ξεκάθαρα. Το να ανοίξουμε μια συζήτηση, όταν δεν υπάρχει ακόμα πολιτική βούληση για ενιαία δράση, εγώ θεωρώ ότι πάει να την ανατρέψει κάποιος, αν θέλει να συζητήσουμε μόνο τον επικεφαλής.

Είναι σαφέστατο ότι και επικεφαλής θα υπάρχει και πρόγραμμα θα υπάρχει και κοινωνική βάση θα υπάρχει. Γιατί δεν γίνεται πολιτική αλλαγή χωρίς κοινωνική βάση. Αλλά εδώ, εγώ διαπιστώνω, ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει βγει και έχει πει, πάμε τώρα για συνεργασίες για να υπάρχει ενωτική απάντηση.

Τα υπόλοιπα κόμματα ομάδες, κάποιες τοποθετούνται έξω από το Κοινοβούλιο, θετικά στη συζήτηση, γιατί έχω ακούσει και στο πρόσφατο συνέδριο για το πρόγραμμα που έκανε η κ. Κατσέλη, μαζί με το ΕΝΑ.

Ακούω τέτοιες σκέψεις, έξω όμως από την κοινοβουλευτική συζήτηση, αλλά μέσα στην κοινοβουλευτική συζήτηση, ο κ. Ανδρουλάκης το αρνείται και η Νέα Αριστερά καθυστερεί και βλέπω ότι έχει και έναν βαθύ διχασμό από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή.

Γ. Μελιγγώνης: Πως το αξιολογείται αυτό;

Σ. Φάμελλος: Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να μπω στα εσωκομματικά της Νέας Αριστεράς. Εγώ θέλω να πω ότι η καθυστέρηση, οι αναβολές ή οι αρνήσεις σε αυτό που η κοινωνία ζητάει, «συνεργαστείτε, ενωθείτε, συνεννοηθείτε για να υπάρχει απάντηση», τελικά λειτουργεί εις βάρος των αναγκών της κοινωνίας, εις βάρος της κοινωνίας. Είναι προφανές, η κοινωνία το ζητάει.

Για να έρθω λιγάκι και στο δια ταύτα της ερώτησης σας, και εγώ προσωπικά, κ. Μελιγγώνη, εδώ και ένα χρόνο έχω μιλήσει για συνεργασίες και για κοινό ψηφοδέλτιο και αυτό έχει επικυρωθεί και σε όλες τις κομματικές διαδικασίες, και με έναν τρόπο απολύτως δημοκρατικό αλλά και ισχυρό, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δεν θα αλλάξουμε αυτή τη γραμμή και θεωρούμε ότι μετά το γεγονός και της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, και τις διαφορετικές αναγνώσεις που έχουμε, δεν θα αλλάξει η άποψη και η ανάγκη για την ελληνική κοινωνία να συνεργαστούμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε σε μια τέτοια πρόταση.

Προφανώς περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα η πρόταση. Αν είναι δυνατόν.

Γ. Μελιγγώνης: Από τον ίδιο, τι περιμένετε εσείς; ‘Έχετε πει ότι θα διαβάσετε το βιβλίο του με ενδιαφέρον.

Σωκράτης Φάμελλος: Σαφέστατα θα διαβάσω το βιβλίο του με ενδιαφέρον. Γιατί είναι πολλά θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό και το πολιτικό κεφάλαιο και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα.

Όμως εγώ αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, για την οποία χωρίς όρους, προϋποθέσεις, χωρίς κρυμμένα χαρτιά, κάνουμε δημόσιο το κάλεσμα, ώστε το συντομότερο δυνατόν να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, γιατί επείγουν τα προβλήματα, από όλα αυτά που αναφέρατε, τα ΕΛΤΑ, οι αγρότες, τα θέματα του νερού, της ακρίβειας, των υπερκερδών των τραπεζών.

Όμως έχουμε και μεγάλα ζητήματα. Ξεκίνησε χθες η σύνοδος για το κλίμα η COP30 και μπαίνει ένα ερώτημα επίσημα πλέον, ότι χάνουμε τον κλιματικό στόχο και οδηγούμαστε σε μια ακραία κλιματική κρίση, που θα πλήξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όλες τις οικονομίες και ιδιαίτερα τη χώρα μας.

Γιατί η Ελλάδα, είναι σε ένα hot spot της Μεσογείου, κλιματικό. Δηλαδή έχουμε πολύ πιο έντονα φαινόμενα εδώ. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε για μεγάλες πολιτικές αλλαγές.

Εμείς χωρίς αποκλεισμούς, θέλουμε νέα πρόσωπα, να σηκωθούν οι πολίτες από τον καναπέ και να ασχοληθούν οι νέοι με τη ζωή τους.

Διότι το αν έχουν δάσκαλο, αν έχουν γιατρό, αν έχουν εισόδημα είναι πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να τους πείσει όλους ότι αυτό δεν είναι πολιτική,

είναι κάτι που συμβαίνει έξω από εμάς. Όχι, αυτά είναι επιλογές για τις οποίες ευθύνεται η κυβέρνηση. Άρα εμείς καταθέτουμε μια ενωτική πλατιά πρόταση. Δουλεύουμε γι’ αυτήν και θέλω να πω προς όλους και όλες ότι δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε μια προεκλογική κίνηση.

Γ. Μελιγγώνης: Δεν θα έχει αξιοπιστία λέτε.

Σ. Φάμελλος: Μα είναι προφανές. Θα γίνει μια δευτερεύουσα συζήτηση, την οποία θα την κάνει και ο κ. Μητσοτάκης, ότι όλα αυτά γίνονται για να υπάρχει εκλογικό αποτέλεσμα για κάποιους ή αν θέλετε και εκλογή για κάποιους και κάποιες, όχι. Για μένα το θέμα της πολιτικής δεν συνδέεται με την καρέκλα. Συνδέεται με την ανάγκη και την αγάπη να αλλάξει ο τόπος μας, να ζει καλύτερα ο τόπος μας, να υπάρχει μέλλον για τα παιδιά και τους νέους στη χώρα μας.

Γ. Μελιγγώνης: Αυτό που λέτε ότι για εσάς η πολιτική δεν συνδέεται με την καρέκλα, είναι μια φράση που θα μπορούσαμε να ακούσουμε αν φτάσουν και οι συζητήσεις και στο κοινό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, δεν θεωρείται αυτονόητο ότι ως επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος θα έπρεπε να είστε επικεφαλής; Θα μου πείτε πάλι βάζω το κάρο μπροστά απ’ το άλογο.

Σωκράτης Φάμελλος: Ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θεωρώ πολιτικό μου καθήκον και ευθύνη, να κάνω ότι δυνατόν για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, και αυτό σημαίνει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουμε.

Θεωρώ ότι σήμερα το εμπόδιο που πρέπει να περάσουμε, σε αυτά τα 3.000 μέτρα «στιπλ» που έχουμε στην πολιτική, για να θυμηθώ και τον πρόσφατο μαραθώνιο, είναι να περάσουμε το εμπόδιο των αρνήσεων, των καθυστερήσεων και της αναβλητικότητας.

Η αναβλητικότητα στις συνεργασίες τις φθείρει. Εμείς, το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, που έρχονται και σε εμένα και με ρωτάνε, «γιατί το προτείνεις συνέχεια αφού αρνούνται;», γιατί το θέλει η κοινωνία κ. Μελιγγώνη.

Δεν μπορεί να γίνεται αυτό για πάντα, γιατί σαφέστατα πιστεύω στην πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και γι’ αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά, γιατί δεν έχουμε κομματικό εγωισμό. Γιατί πάνω από όλα για εμάς είναι ο εγωισμός των συμφερόντων της κοινωνίας.

Γ. Μελιγγώνης: Κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και το χρόνο. Να είστε καλά.

Σ. Φάμελλος: Και εγώ σας ευχαριστώ.